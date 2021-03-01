Hafta sonu yasakları kalktı, lokanta ve çay ocakları açılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kademeli normalleşmenin ele alındığı Kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. Erdoğan’ın açıklamasına göre orta riskli olarak kabul edilen Kahramanmaraş’ta hafta sonu sokağa çıkma yasaklamaları sona erdi. Çay ocakları ve lokanta gibi işyerleri de yüzde 50 kapasite ile açılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülke genelindeki illerin vaka sayısına göre sınıflandırıldığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına göre Kahramanmaraş, orta riskli iller arasında yer aldı. Normalleşme sürecinde Kahramanmaraş’ta hafta sonu kısıtlaması kaldırıldı. Akşam 21 ile sabah 5 arası kısıtlama sürecek. Okullar Türkiye genelindeki ilkokullarda 8-12 sınıflarda eğitim öğretime açılacak. Düşük ve orta riskli illerde diğer kademelerde de eğitme başlanacak. Çay ocağı, kafe restoranlar sabah 7 ile akşam 19 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile sürdürecek. Kamunun çalışma saatleri tüm Türkiye'de normale dönecek. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar ile ilgili düzenlemeler kaldırıldı. Halı saha ve havuz düşük riskli illerde gibi yerler sabah 9 ile akşam 19 arasında faaliyetini sürdürecek.