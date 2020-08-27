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Hafta sonu çöl sıcakları geliyor

Elbistan’da bir süredir mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklığı, Cezayir'den gelecek sıcak hava dalgası ile hissedilir oranda artacak.

Hafta sonu çöl sıcakları geliyor
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Cezayir’den gelen sıcak hava dalgası, ülke genelindeki termometrelerin belirgin oranda yükselmesine neden olacak. Hava sıcaklıkları cuma gününden itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Beklenen sıcak hava dalgası Türkiye'yi cuma gününden itibaren etkisi altına alacak. Cezayir üzerinden Türkiye'ye gelecek çöl sıcaklıkları ile birlikte yurt genelinde sıcaklıklar 35-42 dereceye ulaşacak.

Elbistan’da da etkisini hissettirecek çöl sıcakları nedeniyle termometreler mevsim normallerinin üstüne çıkacak. Elbistan’da hafta sonu ve yeni haftanın ilk günlerinde etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle gündüz sıcaklıklar 36 dereceye ulaşacak. Sıcak hava dalgası, gece sıcaklıklarında da bir önceki haftaya göre, 4 derece artışa neden olacak.

 


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Hafta Sonu çöl Sıcakları Geliyor
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