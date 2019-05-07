Hafriyat ve inşaat atıklarının döküm alanı belirlendi

İlçe genelinde görüntü kirliliğinin önüne geçmeyi planlayan Elbistan Belediyesi, hafriyat ve inşaat atıklarının döküm sahasına dökülmesi için incelemelerini sürdürüyor. Yapılan çalışmalar hakkında Elbistan Belediyesinde yapılan yazılı açıklamada, “Belediyemiz Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz ilçe genelinde yaptığı denetimler ile görüntü kirliliğinin önüne geçmeyi hedeflemektedir. Bu amaçla yapılan denetimlerde hafriyat ve inşaat atıkları atan vatandaş ve inşaat sahipleri uyarılmıştır” denildi.

Açıklamada, “Her hangi bir hafriyat ve inşaat atıkları olan vatandaşlarımızın kendi imkânları ile Nurhak yolu 3. kilometresinde bulunan moloz döküm sahasına ulaştırabileceği gibi, Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğüne başvurarak bu atıkları kaldırılması istenmesi yetmektedir. Vatandaşımızın talepleri sonrası Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, Zabıta Müdürlüğümüz ekipleri koordinesinde hafriyat ve inşaat atıkları kaldırılarak belirlenen döküm sahasına taşımaktadır” ifadelerine yer verildi







