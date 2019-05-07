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Hafriyat ve inşaat atıklarının döküm alanı belirlendi

Elbistan Belediyesince yapılan çalışmalar kapsamında, hafriyat ve inşaat atıkları için Nurhak karayolu üzerinde döküm sahası oluşturuldu. Saha dışına yapılan hafriyat ve inşaat atıkları içinse cezai işlem uygulanacak.

Hafriyat ve inşaat atıklarının döküm alanı belirlendi

İlçe genelinde görüntü kirliliğinin önüne geçmeyi planlayan Elbistan Belediyesi, hafriyat ve inşaat atıklarının döküm sahasına dökülmesi için incelemelerini sürdürüyor. Yapılan çalışmalar hakkında Elbistan Belediyesinde yapılan yazılı açıklamada, “Belediyemiz Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz ilçe genelinde yaptığı denetimler ile görüntü kirliliğinin önüne geçmeyi hedeflemektedir. Bu amaçla yapılan denetimlerde hafriyat ve inşaat atıkları atan vatandaş ve inşaat sahipleri uyarılmıştır” denildi.

Açıklamada, “Her hangi bir hafriyat ve inşaat atıkları olan vatandaşlarımızın kendi imkânları ile Nurhak yolu 3. kilometresinde bulunan moloz döküm sahasına ulaştırabileceği gibi, Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğüne başvurarak bu atıkları kaldırılması istenmesi yetmektedir. Vatandaşımızın talepleri sonrası Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, Zabıta Müdürlüğümüz ekipleri koordinesinde hafriyat ve inşaat atıkları kaldırılarak belirlenen döküm sahasına taşımaktadır” ifadelerine yer verildi



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GÜLBAY TARIM HACI GÜLBAY 2 hafta önce

Arkadas etrefta okadar mayıs pislik varken molozlaramı kaldınız once su hayvan pisliklerini Bı attırmayun hertaraf pok

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