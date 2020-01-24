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Hafriyat kamyonunun altında kalan Elbistanlı işçi yaşamını yitirdi

Malatya'da yol açma çalışması sırasında geri manevra yapan hafriyat kamyonunun altında kalan Elbistanlı belediye işçisi hayatını kaybetti.

Hafriyat kamyonunun altında kalan Elbistanlı işçi yaşamını yitirdi
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 Malatya'da yol açma çalışması sırasında geri manevra yapan hafriyat kamyonunun altında kalan Elbistanlı belediye işçisi hayatını kaybetti.
Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Cevat Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, MAŞTİ mevkisinde yol açma çalışması yapan Malatya Büyükşehir Belediyesine ait 44 BA 561 plakalı hafriyat kamyonu, geri manevra yaptığı sırada arkada bulunan işçilerden Mevlüt Kaya'ya (35) çarptı. Feci kazada kamyonun altında kalan Mevlüt Kaya olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan olay yerine gelerek kazayla ilgili bilgi aldı. Kazada yaşamını yitiren Büyükyapalak Mahallesi nüfusuna kayıtlı talihsiz işçinin yarın 1 aylık izne çıkmayı planladığı öğrenildi. Kaya'nın cansız bedeni, cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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