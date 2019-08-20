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Hafriyat kamyonu tarlaya devrildi: 1 yaralı

Elbistan’da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak tarlaya devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü, yaralandı.

Hafriyat kamyonu tarlaya devrildi: 1 yaralı
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Kaza, Elbistan-Darende karayolunun Akören Mahallesi girişinde yaşandı. Malatya’nın Darende ilçesinden Elbistan yönüne ilerleyen Saddam D. (26) idaresindeki 34 RZ 0130 plakalı hafriyat kamyonu, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak domates tarlasına devrildi. Kazada, sürücü Saddam D. yaralandı. Yaralı sürücü, kamyondan çıkarılarak olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedavisine burada devam edilen yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.         
  


                 


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Vatandas 3 gün önce

Kamyona yazık olmus

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