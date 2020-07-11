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Hafif ticari aracın çarptığı yaşlı adam kurtarılamadı

Elbistan’da yolun karşısına geçmek istediği sırada hafif ticari aracın çarptığı yaşlı adam, sevk edildiği Kahramanmaraş’taki hastanede yaşamını yitirdi.

Hafif ticari aracın çarptığı yaşlı adam kurtarılamadı
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Kaza, Adnan Menderes Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinden yolun karşısındaki evine gitmek isteyen 69 yaşındaki Cuma Öztürk’e, Mehmet Emin Ş’nin kullandığı 46 ACN 576 plakalı hafif ticari araç çarpmıştı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaşlı adam, buradaki ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş’a sevk edilmişti. Talihsiz adam, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öztürk’ün, Çatova Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu ve uzun süredir Adnan Menderes Bulvarı’nda bisiklet ve motosiklet tamirciliği yaptığı bildirildi.



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Hafif Ticari Aracın çarptığı Yaşlı Adam Kurtarılamadı
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Ahmet Özdemir (Tlf emekli) 4 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet toprağı bol olsun iyi bir insandı rahmetlinin güzel bir söylemi vardı SALAK bunu herkese söylerdi ancak bunu bazıları yanlış anlardı vakat niyeti güzel olduğunu bilenler güzel karsilardi güzel bir insandı Allah kalanlarina sabır versin

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Mevlüt ÇANAK 3 hafta önce @Ahmet Özdemir (Tlf emekli)

Memleketin bir güzelliği daha göç etmiş!Aynen dediğiniz gibi "Salaak"demesinden keyf alınan,iyi niyetini mesleğinde de hiç eksik etmeyen,bulunmayacak parçaları"Bende var Salaaak"diyerek iş bitiren kıymetli bir Usta ve Abimizdi!Allah rahmeti ile muamele etsin inşaAllah!

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Hakan 4 hafta önce

Cinayet , kaza ile ölüm Türkiye ortalamasının 10 kati üzerinde Elbistan da

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Kahraman yay 4 hafta önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabır versin

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Fikret ünal 4 hafta önce

Allah rahmet mekanı cennet eylesin yakınlarının başı sağolsun

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Fransa 4 hafta önce

Allah rahmet eylesin hergun birkac kaza haberi aliyok cok uzuluyoruz gorevlileri daha fazla caydirici onlem almiya davet ediyoruz ehliyet veren burolarida daha fazla denetime almak gerek dégerli elbistanimizin oteriterlerine ricamiz trafik kurallarina uymayanlari affetmeyin lutfen yazik gunah trafik kazalari covid 19 gecti valla denetim denetim saygilar elbistanim (((

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Burak Çiçek 4 hafta önce

Allah rahmet eylesin Mekanı cennet olsun. Yakınlarına baş sağlığı diliyorum

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Mehmet Aksu (İstanbul) 4 hafta önce

Allah Rahmet eylesin
Mekanın Cennet Olsun olsun
Cuma ustam.
Rabbim ailesine sabır ihsan eylesin.

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OKTAY VURAL 4 hafta önce

Allah rahmet eylesin.

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