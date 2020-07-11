Hafif ticari aracın çarptığı yaşlı adam kurtarılamadı

Kaza, Adnan Menderes Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinden yolun karşısındaki evine gitmek isteyen 69 yaşındaki Cuma Öztürk’e, Mehmet Emin Ş’nin kullandığı 46 ACN 576 plakalı hafif ticari araç çarpmıştı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaşlı adam, buradaki ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş’a sevk edilmişti. Talihsiz adam, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öztürk’ün, Çatova Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu ve uzun süredir Adnan Menderes Bulvarı’nda bisiklet ve motosiklet tamirciliği yaptığı bildirildi.





