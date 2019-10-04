Hafif ticari araç, traktöre arkadan çarptı: 3 yaralı

Kaza, Göksun ilçesine bağlı Kanlıkavak Mahallesi civarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 82 yaşındaki yaşındaki Recep A., 21 DN 041 plakalı traktörüne takılı tarım aletinin üstüne odun çuvalları yükleyerek Elbistan ilçesi istikametine doğru yola çıktı. 06 AFE 753 plakalı hafif ticari aracı ile aynı yönde ilerleyen Hüseyin T.(54), ışıklandırma sistemi odun çuvalları nedeniyle kapanan traktörü fark etmedi ve traktöre arkadan çarptı. Kazada, sürücüler ile kamyonette bulunan Uygar T. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Göksun Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavileri burada yapılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Traktör sürücüsünün ehliyetsiz olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.