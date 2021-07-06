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Hafif ticari araç duvara çarptı: 1 yaralı

Elbistan’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın duvara çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç duvara çarptı: 1 yaralı
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Kaza, Elbistan-Ekinözü karayolunun Kalelatı Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kübra Ç. yönetimindeki 80 EG 052 plakalı hafif ticari araç, Ekinözü istikametinden Elbistan’a doğru seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu. Araç, yol kenarındaki bir evin taş duvarına çaptı. Kazada, hafif ticari araçta büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken sürücü Kübra Ç. yaralandı. Yaralı sürücünün yardımına mahalle sakinleri koştu. Araçtan çıkarılan yaralı, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisine devam edilen Kübra Ç.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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Hafif Ticari Araç Duvara çarptı: 1 Yaralı