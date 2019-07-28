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Hafif ticari araç aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

Elbistan’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın kaldırıma çıkarak aydınlatma direğine çarpması sonucunda 2 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı
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Elbistan’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın kaldırıma çıkarak aydınlatma direğine çarpması sonucunda 2 kişi yaralandı.

Kaza, Doktor Hasanbey Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgi ve iddialara göre, 31 TD 454 plakalı hafif ticari aracı ile cadde üzerinde seyir halinde olan Hasan D., kendi şeridinden gelen başka bir araca çarpmamak için direksiyonu kırdı. Sürücünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç, kaldırıma çıktıktan sonra aydınlatma direğine çarptı. Kazada, sürücü ile Tuğba D. yaralandı. Araçta bulunan 2 çocuğu ise kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları Elbistan Devlet Hastanesi’ne götürdü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.



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