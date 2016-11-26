Hacıoğulları Baklava hizmet ağını genişletti

Yıllardır tatlı çeşitleri ile Elbistan halkına hizmet veren Hacıoğulları Baklava, hizmet ağını genişleterek Hacı Esat Efendi Caddesi üzerinde düzenlediği görkemli bir törenle, şubesini hizmete açtı.

Açılış törenine Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Emniyet Müdürü Barış Murat Başol, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca, Elbistan Baro Temsilcisi Av. İnan Kesen, Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Paksoy, Elbistan Müftüsü Muhsin Demirel ve çok sayıda davetli katıldı.

Mücahit ve Hüseyin Kadayıfçı işbirliği ile yıllardır Elbistan halkına hizmet veren Hacıoğulları Baklava, Cafe konseptine sahip şubesinde yeni tatlı ve pasta çeşitleri ile Elbistan halkının damak zevkine hitap edecek.

İşletme sahipleri Mücahit ve Hüseyin Kadayıfçı, şubelerinde Cafe konseptinde hizmet vereceklerini belirterek, şunları söylediler:

“Dondurma, sütlü tatlı çeşitleri, yaş pasta ve kuru pasta, simit, poğaça çeşitlerinin yanı sıra özel tatlı çeşitleri, fıstıklı Antep Katmeri, Kilis Katmeri ve hediyelik çikolata çeşitleri ile hizmet vermeye devam edeceğiz. Elbistan’a özel Kilis Katmeri ile Elbistan halkının damak zevkine hitap edecekler. Bol bademli, fındıklı, fıstıklı, tereyağlı yaş pasta ve kuru pasta çeşitlerinde geniş bir ürün yelpazesi ile hizmet vereceğiz. 2 katlı ve 300 metrekare alana sahip şubemizde özel günlerinizde geniş ve refah bir ortamda hizmet vereceğiz.”



