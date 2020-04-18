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Hacı Esat Efendi Caddesi’ndeki yol alanı 2 katına çıkacak

Elbistan Belediyesi, halihazırda 8 metresi yol olarak kullanılan Hacı Esat Efendi Caddesi’nin kullanım alanını 2 katına çıkaracak genişletme ve kaldırım yenileme çalışmalarına ağırlık verdi.

Hacı Esat Efendi Caddesi’ndeki yol alanı 2 katına çıkacak
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Elbistan Belediyesi, halihazırda 8 metresi yol olarak kullanılan Hacı Esat Efendi Caddesi’nin kullanım alanını 2 katına çıkaracak genişletme ve kaldırım yenileme çalışmalarına ağırlık verdi.

Elbistan’ın en büyük mahallelerinden bir olan Yunus Emre Mahallesi’ni çarşı merkezine bağlayan Hacı Esat Efendi Caddesi’nde çalışma yapan Elbistan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, trafikte yaşanan yoğunluğunda önüne geçmeyi planlıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı ile birlikte hafta sonu için daha kapsamlı bir çalışma sürdürülüyor.

Caddedeki çalışmalara ilişkin olarak Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tehdidine karşı yerelde her türlü tedbirlerimiz devam ederken, vatandaşlarımızın ulaşım ağında yaşayacakları muhtemel sorunlarında önüne geçmeyi hedefliyoruz. Bu amaçla ilçemizin en büyük mahalleleri arasından yer alan Yunus Emre Mahallesi’ni çarşı merkezimize bağlayan Hacı Esat Efendi Caddesi’nde çalışmalarımız devam ediyor. İmar kayıtlarımızda kaldırımlar ile birlikte 20 metre olan yol, günümüz şartlarında 8 metresi kullanılmakta idi. Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz bir taraftan kaldırımları sökerken, diğer taraftan refüjleri kaldırmaktadır. Park Bahçe Müdürlüğümüz ekipleri ise yol ortasından kalan ağaçları sökerek, park alanlarımıza taşıyor.”

Kaldırımlarda uzun ömürlü taşların kullanılacağı ve caddenin her iki tarafına da bisiklet yolu yapılacağının bilgisi verilen açıklamada, “Kullanım ömrünü tamamlayan ve trafik yolunu kaplayan eski kaldırımlar sökülmektedir. Sökülen kaldırımların yerine hem işçilik hem de dayanıklılık bakımında daha uzun ömürlü olan andezit kaldırım taşları yerleştirilecek. Yine bu kaldırım üzerine görme engelli vatandaşlarımız için kılavuz bırakılacaktır.

Hacı Esat Efendi Caddesi’nde yaptığımız çalışma tamamlandığında şu an için 8 metre kullanıma sahip olan yolumuzun genişliği, 16 metreye kadar çıkacak. Özellikle kaldırımların çok geniş olması burada ki trafiği olumsuz etkiliyordu. Belediye olarak vatandaşın hakkını tekrar vatandaşa veriyoruz. Ayrıca bu cadde üzerinde her iki tarafa bisiklet yolu yapılarak sürdürülebilir ve güvenli bir ulaşımın önünü açmış olacağız” denildi.




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Acun Ilıcalı 4 saat önce

Her taraf delik desik belediye hala yama yapmayi ogrenemedi robotik mobotik diye anlattiklari makinanin yaptigi yamaya gidin bakin pinarbasi caddesi yol eskisinden kotu olmus resmen takir tukur birkac kucuk çukur olmus simdi yolun tamami yani cokmu zor duzgun yama yapmak bilmiyorumki baskan bey bunun ustunde durmali malzemeler iscilikler bosa gidiyor yazik

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Vatandaş 3 saat önce

Iyi bir uygulama Tebrikler

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Ugur 2 saat önce

Orayada bisiklet yolu bırakın tam olsun acil ihtiyac nasıl olsa

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Fahrettin .. 2 saat önce

Blediye baskani cok iyi bir magduriyeti gideriyor.trafik yoğunluğu cok ..caddenin hepsi kaldirim..cok super olur

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vatandaş 2 saat önce

bir bisiklet yolu çıkardınız halen adam yolda bisiklet sürüyor arabalar yola park yapıyor yol iyice dar alıyor. araba ile yolda bir yaşlını hastanı indirecek veya bankadan atm den 5 dk para çekmeye kalksan arabayı park edecek yol yok park yeri arıyorsun bulamıyorsun.bisiklet yolu yapıyorsun tamam anladıkta elbistanın yolları dar 35 m. lik yolun olsa anlarım en geniş yolun saraykent yolun oda 20 m olacak hiç olmazsa bisiklet yolunu iki taraflı yapmasanız daha iyi olmaz mı.not bu yoldaki orta refüjü neden söküyorsunuz güzel bir yoldu orta refüj yakışıyordu.

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Elbistan 2 saat önce

En az oy aldığım yere en çok hizmet yapmaya devam edeyim diyor mehmet başkan herhalde , orhangazi mahallesine ne zaman uğrar acaba

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esnaf 2 saat önce

tamam işte esnafın dedigi bu syn başkan. BİSİKLET yolunu bu yollara yapın kimse itiraz etmez.. şehir merkezinden lütfen kaldırın esnaf zaten zor durumda. çarşı merkezine bağlanan esentepe.tepebaşı.pınarbaşı.malatya cad.vb yollara yüzlerce dönüm parklar. km lerce ceyhan kenarına yapın alkış alın.gerçekten çarşı esnafı çok madur...alışverişin göbeginde bisiklet yolu olurmu. lütfen kaldırın lütfennnnnnn....

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