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Hacı Esat Efendi Caddesi’nde kaza: 1 yaralı

Elbistan’da iki otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Hacı Esat Efendi Caddesi’nde kaza: 1 yaralı

Kaza, Hacı Esat Efendi Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgi ve iddialara göre, S.Y.’nin kullandığı 34 ESE 29 plakalı otomobille B.D. idaresindeki 06 EU 4282 otomobil çarpıştı. Kazada, otomobillerden biri yol ortasında kalırken diğeri ara sokak girişine savruldu. Olayda, sürücülerden S.Y., yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis’e ait ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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Elbistanlı 2 hafta önce

Allah şifalar versin. Rabbim beterinden korusun inşAllah

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