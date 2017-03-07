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Hacı Bektaş Vakfı’ndan Kadınlar Günü mesajı

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Elbistan Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Cimikoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

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Hacı Bektaş Vakfı’ndan Kadınlar Günü mesajı

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Elbistan Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Cimikoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Cimikoğlu, mesajında şunları kaydetti:

“Değerli emekçi kadınlarımızın, sorunlarının daha yoğun şekilde gündeme gelmesine vesile olan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutluyoruz. Sizleri hayatın her alanında, günlük yaşamda, ibadette, düğünde, cenazede üretim ve tüketimde erkeğin arkasında değil, yanında olmasından yanayız. Dünyada kadınlar, hayatın her alanında erkeklerle eşit bir konumda yaşama taleplerini destekliyoruz. Hünkarımız Hacı Bektaşi Veli felsefesi gereği, kadın-erkek ayrımcılığını reddediyoruz. Çünkü hepimiz bir canız diyoruz. Toplumcu ve eşitlikçi bir yapıda olmamız gereğini düşünüyoruz. Erkek bir evi idare eder, kadın bir memleketi idare eder. Çünkü kadın insana şekil veren, insanı topluma kazandıran insan mimarıdır. Gelişmiş medeni ülkelerin kalkınmasında kadınların rolünün büyük olduğunu biliyoruz. Sadece 8 Mart günü değil, yılın her gününde emekçi kadınlar hatırlanmalıdır. Canımız, bacımız, anamız, kendini erkek zanneden yaratıklar tarafından katledilmemeli. Tüm emekçi kadınlarımızın önünde saygıyla eğiliyor ve tüm cinayetleri nefretle kınıyoruz.”

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