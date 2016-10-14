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Hacı Bektaş Vakfı’ndan aşureye davet

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Elbistan Şubesi tarafından, Aşure Günü nedeniyle programı düzenlenecek.

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Hacı Bektaş Vakfı’ndan aşureye davet

            Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Elbistan Şubesi tarafından, Aşure Günü nedeniyle programı düzenlenecek.

Şube Başkanı Ali Rıza Cimikoğlu, 16 Ekim 2016 Pazar günü, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Elbistan Şubesi’nde düzenlenecek aşure lokmasına tüm vatandaşların davetli olduğunu söyledi.

Ali Rıza Cimikoğlu, aşure programına, Mamko Dede, Ali Aldoğan, Mehmet Canpolat, Kazım Aldede, Kalender Kaya ve Zakir Serdar’ın da katılacağını sözlerine ekledi.

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Vatandas 2 ay önce

Kerbelaýı yasayan alevi kardeslerim Allah kabul etsin yüz yįllardir hz hüseyinin acısinı yasiyorsunuz pazar gunu orda olacam Şah Hüseyin yardimciniz olsun

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