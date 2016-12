Hacı Bektaş Vakfı, Kayseri’deki terör saldırısını kınadı

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Elbistan Şubesi, Kayseri’de meydana gelen ve 14 askerin şehit olduğu terör saldırısını kınadı.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Elbistan Şubesi Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada, şu cümlelere yer verildi:

“Geçtiğimiz hafta İstanbul Beşiktaş’ta yaşanan bombalı saldırı haberi ile halkımız sarsılmıştı. Bir hafta sonra Kayseri’de yaşanan terör saldırısı ile uyandık. Her defasında bu son olsun diye temenni ediyoruz. Ancak birinin acısı bitmeden yeni bir terör eylemine maruz kalıyoruz. Çarşı iznine giden sivil, savunmasız, silahsız Mehmetçiklerimize yapılan bu terör saldırısını nefretle kınıyoruz. Her patlama yoksul evlere düşmüş ateş topları bırakıyor. Ardından her terör saldırısını hızla unuturken bir öncekinin acısını, sakatlanmış bedenler kadar ruhlarda sakatlanmış oluyor. Şehit ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar ve sabır diliyoruz.”