Hac kesin kayıtları başladı

Kutsal topraklara gitme hayali kuran 2 milyon 298 bin 800 hacı adayının heyecanla beklediği hac kurası çekildi. Kurada, ülke genelinden toplam 83 bin 430 hacı adayı Haziran ayı içinde kutsal topraklara doğru yola çıkmaya başlayacak.

Elbistan Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, kesin kayıt işlemleri ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın her yıl olduğu gibi bu yılda hacca gidecek adaylar için çeşitli seçeneklerde organizasyonlar düzenlediğini hatırlatan Kılınç, “Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen hac kuralarının ardından ismi kuradan çıkıp hacca gitmeye hak kazanan adaylar, e-devlet üzerinden alacakları "hac kesin kayıt belgesi" ile 13-24 Ocak 2020 tarihleri arasında kesin kayıt işlemlerini gerçekleştirecek. Belirtilen süreç içerisinde kesin kayıt işlemini tamamlamayan adayların ise hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilecek. İlk hac kafilesi ise 22 Haziran 2020 tarihinde kutsal topraklara doğru yola çıkacak” dedi.

İl genelinde 1.111 hacı adayının kutsal topraklara gideceğini belirten Müftülü Kılınç, “Diyanet İşleri Başkanlığı, 2007-2020 yılları arasında kayıt yaptırıp da daha önce hiç hacca gitmemiş şehit annesi, babası, eşi ve evlenmemiş çocukları ile gazi ve eşlerinden müracaat edenleri kurasız hacca götürecek. Bu yıl kesin kayıt hakkı kazanan herhangi bir hacı adayı sağlık sorunları sebebiyle hacca gidemeyecek durumdaysa, sağlık durumunu belirtir bir heyet raporu aldığı takdirde kesin kayıt hakkı gelecek yıla ertelenebilecek. Ancak iki kez üst üste gitmekten vazgeçen hacı adaylarının katsayıları sıfırlanacak. Hac ibadeti için kutsal topraklara gidişler 22 Haziran 2020'de başlayacak, 25 Temmuz 2020'de ise tamamlanacak. Dönüşler ise 06 Ağustos 2020'de başlayıp 02 Eylül 2020 tarihinde sona erecek.

Elbistan Müftülüğü olarak Diyanet İşleri Başkanlığımızın talimatları doğrultusunda hacı adaylarına kutsal topraklara gitmeden önce hac ibadetiyle ilgili özel eğitim ve seminerler düzenleyeceğiz. İlçemizden kutsal topraklara gitmek için kesin kayıt hakkı kazanan hemşerilerimizi tebrik ediyoruz” şeklinde konuştu.