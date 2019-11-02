Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Hac kayıtları 11 Kasım’da başlıyor

Elbistan Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, hac ibadetini yerine getirmek isteyenlerin ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 11-Kasım-13 Aralık tarihleri arasında yapılacağını söyledi.

Hac kayıtları 11 Kasım’da başlıyor

Elbistan Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, 2020 yılı hac kayıtları ile ilgili olarak bilgilendirmelerde bulundu. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için takvimi belirlediğini kaydeden Müftü Kılınç, hac ibadetini yerine getirmek için kutsal topraklara gitmek isteyen hacı adaylarının ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 11 Kasım 2019'da başlayacağını bildirdi.

Müftü Kılınç, “2020'de ilk defa hacca gitmek üzere müracaat etmek isteyen vatandaşlara ön kayıt imkanı tanınacak. Ön kayıtlar, 11 Kasım-13 Aralık tarihleri arasında www.hac.gov.tr adresinde yayınlanacak ön kayıt linkinden e-Devlet kimlik doğrulama sistemi yoluyla alınacak. 2020 yılı hac kurası ise 9 Ocak 2020'de çekilecek” dedi.


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.