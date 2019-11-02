Hac kayıtları 11 Kasım’da başlıyor

Elbistan Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, 2020 yılı hac kayıtları ile ilgili olarak bilgilendirmelerde bulundu. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için takvimi belirlediğini kaydeden Müftü Kılınç, hac ibadetini yerine getirmek için kutsal topraklara gitmek isteyen hacı adaylarının ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 11 Kasım 2019'da başlayacağını bildirdi.

Müftü Kılınç, “2020'de ilk defa hacca gitmek üzere müracaat etmek isteyen vatandaşlara ön kayıt imkanı tanınacak. Ön kayıtlar, 11 Kasım-13 Aralık tarihleri arasında www.hac.gov.tr adresinde yayınlanacak ön kayıt linkinden e-Devlet kimlik doğrulama sistemi yoluyla alınacak. 2020 yılı hac kurası ise 9 Ocak 2020'de çekilecek” dedi.