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Güvercinleri ile madalyaları topladı

Osmaniye Güvercin Severler Derneği tarafından bu yıl 12.’si düzenlenen Osmaniye Güvercin Festivali’nde, Elbistan ve Afşin’den yarışmaya katılan güvercinler madalya ve ödülleri topladı.

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Güvercinleri ile madalyaları topladı

            Osmaniye Güvercin Severler Derneği tarafından bu yıl 12.’si düzenlenen Osmaniye Güvercin Festivali’nde, Elbistan ve Afşin’den yarışmaya katılan güvercinler madalya ve ödülleri topladı.

Osmaniye Atatürk Ortaokulu'nda 16 ırktan 500'ü aşkın güvercinin en iyi seçilebilmek için jürinin karşısına çıktığı festivalde, en iyiler belirlendi.

Karamüsevit ırkıyda yarışmaya katılan Emrah Gümüş, ağ ve kara nakışlı ırkıyla Şanlıurfa'dan katılan Abut Demirkan birinci oldular.

Festivale Şanlıurfa'dan katılan Mehmet İnci, kırmızı alaca bağdadı, göğ alaca bağdadı, sarı alaca bağdadı, göğ nakışlı ırklarında birinci oldu.

Festivaldeki diğer ırkların kazananları ise şöyle:

Kırmızı çarşıllı ile sarı çarşıllı ırkı ile Gaziantep'ten katılan Ahmet Hamurcu, İspir ırkı ile Şanlıurfa'dan katılan Ömer Belet, kırmızı meverdi ırkı ile Osmaniye'den katılan Hakan Tuncer, alaca bağdadı ırkı ile Kahramanmaraş'tan katılan Ahmet Poyrazoğlu, göğ şamı ırkı ile Gaziantep'ten katılan Hasan Şahin, zırlı şamı ırkı ile Afşin’den katılan Emrah Gümüş ve Gaziantep'ten katılan Murat Bakır, kara alaca bağdadı ırkı ile Şanlıurfa'dan katılan Ahmet Güzel birinciliği elde etti.

Tertip Komitesi Başkanı Hakan Tuncer, “Güzel bir festival oldu. Burada kaybeden olmadı, hepimiz kazandık. Her geçen yıl ilginin arttığı festivalimize bu yıl da büyük katılım oldu. Burada büyük bir sabır ve titizlikle en iyi güvercinleri seçme görevini üstlenen jürimize teşekkür ediyorum. Başarılı güvercinlerimizin sahiplerini kutluyorum” dedi.

Festivalde, kategorilerinde şampiyon olan güvercin sahiplerine altın kuş küpesi, kupa ve dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

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