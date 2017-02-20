Alınan bilgilere göre, Elbistan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, ilçe merkezinde bir ikamete ve işyerine aynı anda operasyon düzenlendi. Operasyonda evin çatı kısmındaki güvercin kümesinde çanta içinde gizlenmiş
Güvercin kümesinde uyuşturucu ele geçirildi
Elbistan’da bir ev ile işyerine operasyon düzenleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, çatı katında yer alan güvercin kümesinde 1 kilo esrar ele geçirdi.
20 Şubat 2017 Pazartesi 00:40
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Alınan bilgilere göre, Elbistan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, ilçe merkezinde bir ikamete ve işyerine aynı anda operasyon düzenlendi. Operasyonda evin çatı kısmındaki güvercin kümesinde çanta içinde gizlenmiş