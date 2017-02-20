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Güvercin kümesinde uyuşturucu ele geçirildi

Elbistan’da bir ev ile işyerine operasyon düzenleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, çatı katında yer alan güvercin kümesinde 1 kilo esrar ele geçirdi.

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Güvercin kümesinde uyuşturucu ele geçirildi
 Elbistan’da bir ev ile işyerine operasyon düzenleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, çatı katında yer alan güvercin kümesinde 1 kilo esrar ele geçirdi.

Alınan bilgilere göre, Elbistan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, ilçe merkezinde bir ikamete ve işyerine aynı anda operasyon düzenlendi. Operasyonda evin çatı kısmındaki güvercin kümesinde çanta içinde gizlenmiş 1 kilogram esrar maddesi ve işyerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda; Doğan A. (25), Feridun A. (35) ve Beytullah A. (31) yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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