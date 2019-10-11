Güvenlik korucularından Barış Pınarı Harekatı’na tam destek

Suriye’nin kuzeyine düzenlenen Barış Pınarı Harekatı’na katılmak için hazır olduklarını ve emir beklediklerini kaydeden Başkan Fırtına, “Bugüne kadar askerimizin yanında 35 yıldır canla başla mücadele ettiğimiz, terör örgütüyle Afrin’de de olduğu gibi, gerek görüldüğü halde 54 bin kişilik sayımızla Barış Pınarı Harekatı kapsamında da yine askerimizin yanında görev almaya hazırız. Harekatın başladığı andan itibaren derneklerimizi ve konfederasyonumuzu arayarak gönüllü olarak harekata katılmak isteyen güvenlik korucusu kardeşlerimiz, terörle mücadele tecrübesi ve yüreğindeki vatan sevgisiyle, Suriye’nin kuzeyinde de yapılanan PKK-PYD terör örgütüyle mücadeleye de hazır ve devletinin emrindedir” ifadelerini kullandı.

Harekatın, Kürtlere yönelik gibi gösterilmesinin kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirten Kahramanmaraş Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Celalettin Fırtına, çoğunluğu Kürt-Zaza kökenli olan korucu camiasının da bunun en büyük kanıtı olduğunun altını çizdi.

Başkan Fırtına, şöyle konuştu:

“Kahramanmaraş’ımız ve 25 ilimizde görev yapan güvenlik korucuları gece gündüz, kar kış demeden devleti ve milleti adına yürüttüğü mücadelesinde bu güne kadar 1800 şehit vermiştir. Devletinin zor gününde yanında olup kendi geleceğini hiç düşünmeden can siperane görev yapan biz korucular, bugün de Suriye’nin kuzeyindeki PKK-PYD terör örgütüyle mücadeleye katılmak için devletimizden emir bekliyoruz. Tam zamanında ve olması gereken bu meşru ve haklı harekat, terörün Suriye’deki yuvalanmasını bitirecek Kandil’le de bağlantısını keserek artık eylem yapamaz birleşemez hale getirecektir. Yurt içerisindeki mevcut kalan dört-beş yüz kişilik teröriste yönelik devam eden Kıran Operasyonlarıyla bitirilecek ve inşallah kökü kazılacaktır. Teröristle mücadelede her zaman eli tetikte olan korucu camiamız, PKK-PYD terör örgütünün asla Kürtleri temsil etmediği gibi en büyük zararı da Kürt halkına verdiğini yıllardır şehitler vererek silahlı mücadele etmek suretiyle zaten kanıtlamıştır. Avrupa birliği ülkeleri ve PKK terör örgütünün siyasi uzantısı olan, Bölücü zihniyeti ile sözde siyaset yapan, HDP’nin, bu harekatı işgal gibi, Kürtlere ve sivillere yapılan bir harekat gibi gösterme çabaları da, sırtını dayadıkları PKK-PYD terörünün artık bitirileceğinin paniği ve planlarının alt üst olacağının bir kanıtıdır. Başta korucular konfederasyonumuza bağlı, mensubu olduğumuz 54 bin kişi korucu ve Kürt kökenli aileleri kardeşlerimiz olmak üzere, bölge halkı ve aşiretler, terörün artık bitmesini canı gönülden dileyerek, başlatılan Barış Pınarı Harekatına tam destek vermektedirler.”

Barış Pınarı Harekatı’nın bölgeye barış ve huzuru da getireceğini anlatan Başkan Fırtına, “Çanakkale’de olduğu gibi, terörle mücadelede, Afrin-Zeytin Dalı Harekatında ve bugün de vatanın bölünmez bütünlüğü için tüm halkımız, aziz milletimiz, bir kez daha tek vücut olarak, kahraman ordumuzun bu haklı ve onurlu mücadelesinde arkasında olduğunu tüm dünyaya, Kürt, Türk, Alevi Sünni hep birlikte Türk milleti olarak yine kanıtlamıştır.

Suriye’nin kuzeyinde başlatılmış olan bu milli harekat, sadece terör örgütlerine yönelik olup bölgeye huzuru güveni ve barışı getirecektir. Devletimizin gayet meşru ve haklı olarak başlatmış olduğu bu harekatımızı, Arap ülkeleri başta olmak üzere, bir çok devletlerin işine gelmese de destek olmasalar da, devletimizin kararlı gücü, milletimizin birliği, şanlı ordumuzun kahramanlığı azmi ve tecrübesiyle, emrinde olan güvenlik korucularımızın da azmi ve vatan sevgisi, tüm terör örgütlerinin sonunu getirmeye fazlasıyla yeter. Allah, ordumuzu muzaffer etsin” ifadelerini kullandı.