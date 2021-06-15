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Güvenlik korucularına hayırlı olsun ziyareti

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, İlçe Emniyet Müdürü İhsan Kıvrak ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sinan Sert’le birlikte Kahramanmaraş Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği’ni ziyaret etti.

Güvenlik korucularına hayırlı olsun ziyareti
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Ziyaretle ilgili olarak değerlendirme yapan Kahramanmaraş Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Celalettin Fırtına, “Derneğimizin 4.olağan kongresinde yeniden başkanlığa seçilmem hasebiyle bizlere hayırlı olsun dileklerini iletmek için ziyarette bulunan Elbistan Kaymakamımız Sayın Özkan Demir, İlçe Emniyet Müdürümüz Sayın İhsan Kıvrak ve Elbistan İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sayın Sinan Sert’e teşekkür ediyorum. Bizler Kahramanmaraş genelinde ve 26 ilimizde yaklaşık 55 bin kişilik korucu camiası olarak bugüne kadar askerimize ve polis teşkilatımız ile devletimiz adına başta terörle mücadele olmak üzere, diğer huzurun asayişin sürdürülmesi görevlerimizi kararlılık ve özveriyle sürdürmekteyiz ve görevimizin başındayız. Bu vesileyle Jandarma Teşkilatımızın kuruluşunun 182.yılını kutluyor ve tüm şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyorum” dedi.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir de, güvenlik korucularının yıllardır vatanın korunmasında ve milletin huzur ve güvenliğinin sağlanmasına canla başla görev yaptığını söyledi.

Başkan Fırtına ve yönetimine hayırlı olsun dileğinde bulunan Kaymakam Demir, “Bu manada korucularımız güvenlik güçlerimizin en önemli yardımcısı konumunda olup devletimizin önemli bir silahlı personel gücüdür. Vatanı uğruna şehit olan güvenlik korucularımıza ve tüm şehitlerimize Allahtan rahmet gazilerimize şifa ve hayırlı uzun ömürler diliyorum. Güvenlik korucularımızın kendilerine verilen her görevi layığı ile yerine getireceklerinden şüphemiz yoktur. Tüm korucularımıza görevlerinde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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