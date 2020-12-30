Güvenç’ten FGD filtre ve göçük açıklaması

Güvenç, yaşana göçükle ilgili EÜAŞ ve MAPEG’den uzman ekiplerin bölgeye intikal ettiğini belirterek, santraldeki baca gazı filtre sisteminin de mart ayı sonuna kadar bitirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, beraberinde Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir ve İmran Kılıç, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş ve ilgililerle birlikte, Çelikler Holding’in işlettiği Afşin Elbistan Linyitleri (AEL) döküm sahasındaki heyelan bölgesi ile santralin FGD filtre sistemini çalışmalarını yerinde inceledi. Güvenç, incelemeler sonrasında EÜAŞ ve firma yetkililerinden kapsamlı brifing aldı.

Güvenç, brifing sonrasında yaptığı değerlendirmede, üretim ve doğa dengesine hassasiyet gösterdiklerini ifade etti.

Yaşanan göçüğün nedenlerinin çok yönlü olarak araştırıldığını ve hazırlanacak raporlar ışığında yol haritası belirleyeceklerini vurgulayan Güvenç, “Bir yandan üretimi devam ettirmeyi amaçlıyoruz bir yandan da çevreyi ve hayatı tehdit edecek atık ve kirlilikle mücadele ediyoruz. Başından beri bu dengeyi birlikte götürmeye çalışan bir anlayışa sahibiz. Kömür üretimi, enerji üretimi riski ve sıkıntıları olan tehlikeli bir sektör. Türkiye bu konuda dikkatle üretimi devam ettirmekte; teknolojiyi yenilemeye çalışmakta ve tedbir alarak çevreyi korumaya özen göstermektedir. Denetim gerekiyorsa denetim yapıyoruz, kanun çıkarılması gerekiyorsa kanun çıkarıyoruz. Elimizden gelen bütün tedbir ve abayı gösteriyoruz ama buna rağmen zaman zaman müessir olaylar yaşanıyor. Hamdolsun can ve ciddi bir mal kaybı yok. 1 araç göçük altında. Şirket yetkililerine olayın nedenlerini sorduk. Olayı mahallinde inceledik” dedi.

Sahada en önemli unsurun tedbir olduğunun altını çizen TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, şöyle devam etti:

“EÜAŞ ve MAPEG’ten uzman arkadaşlarımız gerekli incelemeleri yapıyoruz. Onların raporlarını alarak gerekli değerlendirmeleri bakanlığımızla görüşeceğiz. Risklere karşı EÜAŞ ve şirketi uyarıyoruz. 1 milyar metreküp dolgu yapılmış alandan geldik. Sahanın sürekli gözlem altında tutulması lazım. Allah korusun. Tedbiri elden bırakılmaması lazım. Bunların takipçisi olacağız. Bu işin peşindeyiz. Allah, bir daha böyle bir sıkıntı göstermesin. İnsanın canı gibisi yoktur. Bunun vebali ve sorumluluğu vardır. Şirketin de devletin de ne tedbir alınması gerekiyorsa bunun alınmasını sağlayıp kamuoyu ile paylaşacağız.”

Afşin-Elbistan A Termik Santrali’ndeki filtre sistemiyle ilgili de 300 milyon dolarlık bir çevre yatırımının son aşamasına gelindiğini hatırlatan Güvenç, “Termik santrallerimizdeki filtre sorunuyla ilgili bir bilgi kirliliği var. Bu santraller, çok eski santrallerdir. Eski teknolojiye sahip ünitelerin filtre sistemlerinin yenilenmesini ve çevreye daha duyarlı hale gelmesini sağlamaya çalışıyoruz. 4 ünite için 300 milyon dolarlık bir yatırımın buraya gelmesini sağladık. Pandemiden dolayı gelemeyen parçalar var. Onlar da kısa sürede gelecek. Şirket mart ayı sonuna kadar 4 ünitenin filtreye kavuşmasını sağlayacak. Konuşmak kolay iş yapmak zordur. Türkiye, dış ticaretinde açık veriyorsa bunun en büyük payı enerji ithalatıdır. Üretim, istihdam derken çevre ve can güvenliği de olmazsa olmazımızdır. Burayla ilgili konuşurken; buradan 5 bin kişinin ekmek yediğini bilerek konuşmak gerekir. Yıkmak ve eleştirmek kolay ama iş yapmak, çaba, dirayet ve gayret ister” ifadelerini kullandı.