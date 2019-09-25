Güvenç ve Erkoç’tan açıklama

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz hafta yapılan operasyon sonrası çok sayı gözaltı olmuştu. Operasyonla ilgili olarak sosyal medyada, başta Onikişubat Belediyesi olmak üzere siyasilere yönelik iddialar da ortaya atıldı. İddialarda adı geçen AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, birer açıklama yaptı.

Söz konusu iddiaların ispat edilmesi halinde istifa edeceğini belirten AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, “Bu kardeşinizin medyası, oraya buraya harcayacağı haram parası ve hiçbir illegal bağlantısı yoktur. Allah’a ve halka dayanarak yaşar ve siyaset yapar. İlimizde son yapılan yolsuzluk operasyonuyla ilgili olarak aşağıdaki resimde görüldüğü gibi adım karıştırılmak istenmiştir. Buradan açıklıkla ilan ediyorum; bu olayı medyadan öğrendim. Olaydan önce veya sonra yazıda bahsedilen eski belediye başkanı Fatih Mehmet Erkoç’la ve adli, idari hiçbir yetkili ile görüşmem olmadı. Olayla uzaktan yakından hiçbir ilgim yoktur. Aksini ispat ederlerle milletvekilliği görevimden istifa ederim. Bu vesile ile yetkili, ilgili ve sorumlulara çağrı yapıyorum. ‘Bu olay nedir?’ ‘İlgilileri kimlerdir?’ Kahramanmaraşlı hemşerilerime bunu anlatma borcumuz vardır. Hodri meydan; hep söylediğim gibi tekrar ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, ise, açıklamasında, “Sözde sitenin, sözde yazarı periyodik şekilde şahsıma ve bazı dava arkadaşlarıma karşı insafsızca yazılar yazıp itibar suikastlığı yaparken, bazı siyaset yaptığını zanneden acizlerde sözde yazardan ve yazılarından medet ummaktalar. Geçen hafta basından öğrendiğimiz içeriğini halende bilmediğimiz şehrimizde yürütülen bir operasyon ile ilgili dosyada gizlilik kararı olmasına rağmen köşesinde olayın detaylarını vererek yazı yazan, olayın avukatlığına soyunan, sonrasında da utanmadan bizim bu olaydan siyasi menfaat elde etmeye çalıştığımızı ima eden kişi ve sahiplerini kınıyorum.

Kahraman şehrimize ve aziz hemşerilerimize, partimizin kurulduğu günden bu yana can siper hane hizmet etmek gayretindeyim. 18 yıldan bu yana saygıdeğer Cumhurbaşkanımız, liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde partimizde merkez ilçe, il, Büyükşehir Belediye Başkanlığı gibi görevleri şerefle yaptık. Bu süreçte, bulunduğumuz ortamlarda ucuz ve bel altı siyaset yapılmasına karşı koyarak davamızın ve dava arkadaşlarımızın hukukunu koruduk. Davamıza ve ilkelerimize sahip çıktık. Büyükşehir Belediye Başkanlığımız döneminde, gecemizi gündüzümüze katarak memleketimiz için çalışırken bundan rahatsız olan bir takım şer şebekesi ve tetikçileri içeride ve dışarıda bize ve bazı dava arkadaşlarımıza karşı, hiçbir değer gözetmeden vicdansızca algı operasyonları yaparak ilimizin siyasetini dizayn etmeye çalışmaktalar. Son iki yıldan bu yana sözde sitenin, sözde yazarı periyodik şekilde şahsıma ve bazı dava arkadaşlarıma karşı insafsızca yazılar yazıp itibar suikastlığı yaparken, bazı siyaset yaptığını zanneden acizlerde sözde yazardan ve yazılarından medet ummaktalar. Bu durumu ve yapılanları hemşerilerimizin takdirine bırakıyor, Allah’a havale ediyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” cümlelerine yer verdi.