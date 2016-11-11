Güvenç: "Türkiye gerçek gündemi elinden bırakmıyor”

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, “Bir taraftan DEAŞ bir taraftan PKK bir taraftan da üst aklın kurduğu FETÖ terör örgütünün saldırmasına rağmen, Türkiye ve iş adamlarımız gerçek gündemi elinden bırakmıyor. Olması gerekende budur” dedi.

Bir dizi temaslarda bulunmak için kente gelen Güvenç, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun ve yönetim kurulunu ziyaret etti.

İş adamlarının gerçek gündemini elinden bırakmadığını, işine gücüne baktığını ifade eden Güvenç, “Bizim başarımız müteşebbisini başarısıdır. Bizim inancımız ‘kalkınma ve büyüme’ müteşebbis eliyle olmalıdır. Devlet onların önünü açıp, onlara yardım etmelidir. Devlet piyasalarda aktör değil hakem olmalıdır. AK Parti'nin felsefesi budur. Kalkınma dinamiğimizin tam merkezinde iş adamı vardır. Onun için odalarımızı ve iş adamlarımızı çok önemsiyoruz" dedi.

Kaderde, tasada, acıda bir olmanın millet olma anlamını taşıdığını söyleyen Güvenç, “Lafta millet olunmaz, bu anlamda da her musibetten sonra milletimizin daha da büyüdüğünü, kenetlendiğini görüyoruz” şeklinde konuştu.

15 Temmuz sonrası Başbakanlık tarafından başlatılan yardım kampanyasında, Kahramanmaraş’ın ilk 10’a girdiğini belirten Güvenç, “Bir güzel haberde 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra şehitlerimiz, gazilerimiz ve yakınları için yapılan yardım kampanyasında kahraman şehrimizin gösterdiği başarıdır. Yardıma en çok katkı veren ilk 10 il içerisindeyiz. Bunun içinde bütün halkımıza teşekkür ediyoruz. Bu işe büyük destek veren iş adamlarımıza sanayicilerimize, tüccarlarımıza ayrıca minnet ve teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu kıvanç vericidir. Zaten dünya tarihinde 15 Temmuz gibi bir kahramanlık destanı yoktur. Olacağını da zannetmiyoruz. Bu millet; zengini-fakiri, kadını-erkeği, okumuşu-okumamışı, Türkü-Kürdü, Alevisi- Sünnisi, canını ortaya koyarak 15 Temmuz'da saldıranları def etmiştir. Tankları ve uçakları durdurmuştur. Bir kere daha şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Bu ülkenin birliğine beraberliğine destek verenlere geleceğine inanan herkese teşekkür ediyorum. Ekonomiye, eğitime, sağlığa, ticarete, sanayiye önem vereceğiz. Bizim gerçek gündemimiz bu.Bir taraftan DEAŞ bir taraftan PKK bir taraftan da üst aklın kurduğu FETÖ terör örgütünün saldırmasına rağmen, Türkiye ve iş adamlarımız gerçek gündemi elinden bırakmıyor. Olması gerekende budur” dedi.

Ziyarette KMTSO Başkan Vekili Akif Gölcü, yönetim kurulu üyeleri Mehmet Beşen, Hüseyin Özdal, Sıddık İnalbars, Fevzi Gerger ve Oda Genel Sekreteri Akif Pakdil hazır bulundu. (İHA)



