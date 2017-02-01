Güvenç'ten HDP’li Kürkçü’ye tokat gibi cevap

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı-AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Brüksel’de HDP’li Ertuğrul Kürkçü’ye tokat gibi cevap verdi.

Kahramanmaraş Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, Brüksel'de Avrupa Parlamentosu Yerel ve Bölgesel Otoriteler toplantısına katıldı.

Burada HDP’li Kürkçü gözaltında ve tutuklu olan HDP Milletvekilleri ve Belediye Başkanlarını savunarak, iktidarı Avrupa'da yıpratıcı söylemlerde bulunurken, Güvenç'ten Kürkçü’ye tokat gibi bir cevap geldi.

HDP’li Ertuğrul Kürkçü Avrupa Parlamentosu Yerel ve Bölgesel Otoriteler toplantısında söz hakkı alarak, “Türkiye'de şuan 3 büyükşehir belediyesinin 6 eş belediye başkanı cezaevinde, ayrıca 6 kent belediye başkanının 12 eş belediye başkanı da cezaevinde. 53 ilçe belediyesinin 106 eş belediye başkanları da cezaevindeler. 93 Belediye Meclis Üyesi de cezaevinde bu cezaevinde bulunanların yerlerine doğrudan doğruya seçimsiz bir şekilde hükümetin temsilcisi olan atanmış kişiler vardır. Bu uygulama Avrupa Konseyinde ki hiçbir hükümlülüğe uymuyor” dedi.

Kürkçü, komisyona, “Belediye başkanlarımızın serbest bırakılmasını, özellikle Ahmet Türk'ün serbest bırakılarak görevinin başına dönmesi ve cezaevindeki arkadaşlarımızın yerlerine seçimsiz bir şekilde atanan kişilerin görevden alınması ve Türkiye'nin bir an önce demokratik yerel yönetimlere geri dönüşün sağlanması için bir çağrıda bulunacak mısınız?” diyerek komisyona, iktidarı şikâyet etti ve Avrupa Parlamentosu Yerel ve Bölgesel Komisyonu’na çağrı yapılmasını söyledi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, HDP’li Kürkçü'nün komisyona çağrı talebine cevap olarak, “Ülkemiz yoğun terör saldırısı altındadır. 15 Temmuz’da demokrasi tarihine geçecek şekilde tank ve toplarla bir saldırıya maruz kaldık. Takdir edersiniz ki; saldırı sadece bu değildir. Geçen sene 7 Haziran seçimlerinde iktidar çoğunluğunu kaybetmemiz üzerine bölücü terör örgütü şehir merkezlerimizde hendek kazarak saldırı başlattı.

Kanton özerk bölge kuracağız iddiasında bulundu. Bu süreçte Halkların Demokratik Partisi şiddete karşı bir politika geliştiremedi, bugün yargıya intikal eden belediye başkanları bu süreçte terör örgütüne yardım ve yataklıktan yargılanmaktadır” sözleri HDP’li Kürkçü'ye adeta bir tokat gibi indi.

“Türkiye her türlü taahhüdün peşindedir ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, nefreti ve şiddeti övücü söylemleri bir hukuk devletinde kabul edilemez bulmuştur” diyen Güvenç, HDP’li Kürkçü'ye karşılık olarak bir soru yöneltti.

Güvenç, HDP’li Kürkçü'ye net bir soru sorarak, “Kendisi ve partisi adına şiddete karşı olduğunu, PKK terör örgütünün yanlış yaptığını ve 13 yaşındaki çocukların ellerine kaleşnikof

silahlar vererek, halkın üzerine salmalarının karşısında olduklarını beyan edebilir mi?” dedi.



