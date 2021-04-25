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Gürün’ün nazar boncuğu tescillendi

Elbistanlıların da yoğun ilgi gösterdiği Sivas’ın Gürün ilçesinde bulunan ve doğal güzelliği ile herkesi kendine hayran bırakan Gökpınar Gölü, “kesin korunacak hassas alan” olarak tescil edildi.

Gürün’ün nazar boncuğu tescillendi
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Elbistanlıların da yoğun ilgi gösterdiği Sivas’ın Gürün ilçesinde bulunan ve doğal güzelliği ile herkesi kendine hayran bırakan Gökpınar Gölü, “kesin korunacak hassas alan” olarak tescil edildi.

Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan Gökpınar Gölü, kısa bir süre önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından “Doğal Sit Nitelikli Doğal Koruma Alanı” olarak tescillenmişti. Bölge, Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla birlikte Gökpınar Gölü “kesin korunacak hassas alan” olarak da tescil edildi.

Sivas ili Gürün ilçesinde bulunan göl, Türkiye'nin en berrak kaynak suyuna sahip tamamen doğal bir tabiat harikası olarak görenleri kendisine hayran bırakıyor. Yaklaşık 18 metre derinliğindeki göl, dünyanın en berrak suyuna sahip göllerinden biri olarak gösteriliyor. 18 metre derinlikteki bir çakıl taşı bile suyun üstünden gözükebilecek kadar berrak bir suya sahip olan Gökpınar Gölü,  Elbistanlılardan da büyük rağbet görüyor. Gökpınar Gölü, yılda yaklaşık 150 bin ziyaretçiyi ağırlıyor. Dalgıçların ve su altı fotoğrafçıların uğrak yeri olan göl, rengi dolayısı ile “bozkırın nazar boncuğu” olarak da adlandırılıyor.

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