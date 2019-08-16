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Güreşte dünya üçüncüsü ve beşincisi oldular

Dünya Gençler Şampiyonasında mindere çıkan Büyükşehir Belediyesinin milli sporcularından Feyzullah Aktürk, 3. olarak bronz madalya kazandı. Ömer Faruk Çayır ise kilosunda dünya 5.’si oldu. Başkan Güngör iki sporcuyu da tebrik etti.

Güreşte dünya üçüncüsü ve beşincisi oldular
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Güreş Takımında sporcuları Feyzullah Aktürk ve Ömer Faruk Çayır, Milli Takım ile Estonya’da gerçekleşen Dünya Şampiyonası’na katıldı. Estonya’nın başkenti Tallinn’de düzenlenen Dünya Gençler Güreş Şampiyonasında Serbest Stilde Avrupa Şampiyonu güreşçimiz Feyzullah Aktürk ABD’li, Ukraynalı rakiplerinden sonra Çinli rakibi Reheman Rusıdanmu’yu da (11-1) sayı tuşuyla yenerek Dünya 3.sü oldu ve bronz madalya kazandı. Şampiyonaya 70 kiloda katılan Büyükşehir Belediye Güreşçisi Ömer Faruk Çayır ise dünya beşincisi oldu.

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, sporcuları tebrik etti. Güngör, “Büyükşehir Belediyemizin iki sporcusu Dünya Gençler Şampiyonasında Milli Takım formasıyla mücadele ediyordu. Madalya haberi aldık. Feyzullah Aktürk dünya gençler 3.’sü oldu, bronz madalya aldı. Ömer Faruk Çayır, kilosunda 5. oldu. Teşekkürler Feyzullah, teşekkürler Ömer” ifadelerini kullandı.


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