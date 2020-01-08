Güreş şampiyonası il finaline Elbistan YBO damgası

Kahramanmaraş’ta yapılan okul sporları grekoromen güreş yıldızlar il şampiyonasına Elbistan Şehit Er Cuma Potuk Yatılı Bölge Okulu (YBO) güreş takımı sporcuları damgasını vurdu. Şampiyonada Kahramanmaraş’ın diğer ilçelerinden gelen 5 takım mücadele etti. Elbistan YBO güreş takımı, takım halinde birinci olarak bölge müsabakalarına katılma hakkı elde etti. Türkiye Şampiyonası serbest güreş dalında ise YBO güreş takımının 4 güreşçisi, 200’ün üzerinde sporcunun katılacağı bölge elemelerinde bireysel olarak mücadele hakkı kazandı.

Okul müdürü Mustafa Çayıroğlu, şampiyonada okullarını en iyi şekilde temsil eden sporcuları kutlayarak, “Güreş takımımızda yer alan sporcularımız, il merkezinde yapılan okul sporları grekoromen güreş yıldızlar il şampiyonasında 34-38 kiloda ikincilik, 41 kiloda birincilik, 48 kiloda birincilik, 52 kiloda birincilik, 62 kiloda üçüncülük, 68 kiloda birincilik ve ikincilik, 85 kiloda birincilik ve 100 kiloda birincilik elde ederek göğsümüzü kabartmışlardır. Tüm öğrencilerimizi kutluyorum. Bizleri her daim destekleyen İlçe Kaymakamlığımıza, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğümüze, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüze, çocuklarını bizlere emanet kıymetli velilerimize bu işe gönül veren çok değerli öğretmen arkadaşlarıma, okul personelimize, tecrübesi ve üstün gayretiyle Murat Alkaya’ya ve beden eğitimi öğretmenimiz Ayhan Deniz’e çok teşekkür ederiz” dedi.



