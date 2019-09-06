Güreş festivali için son hazırlıklar yapılıyor

Büyük çoğunluğu ülke içinden olmak üzere yurtdışından da güreşçilerin katılımının öngörüldüğü güreş festivaliyle ilgili olarak düzenlenen toplantıda konuşan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, ata sporumuza sahip çıkmak istediklerini söyledi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ü tebrik eden Kaymakam Demir, “Elbistan’ı daha ileriye taşımak ve her şeyin daha güzel olması noktasında üzerimize düşenin en iyisini yapacağız. Sayın Başkanımızı tebrik ediyorum. Yakın zamanda güzel bir şenlik organizasyonu yaptık hep birlikte. Akabinde de böyle bir güreş festivali ile de Elbistan’ın ihtiyacı olan dinamizmi de sağlamış olacağız. Bir anlamda da ata sporumuz olan güreşe de el birliği ile sahip çıkacağız. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise, önemli bir spor organizasyonu için kolları sıvadıklarını belirtti.

Festivalde yaklaşık 500 güreşçinin yer almasının beklendiğini hatırlatan ve Elbistan’ın da birçok başarı elde etmiş güreşçiyi bağrından çıkardığına dikkat çeken Başkan Gürbüz, “21 Eylül’de gerçekleştirmeyi planladığımız güreş festivali ile ilgili olarak bir araya geldik. Yaklaşık 21 ilden 450 civarında yerli sporcunun katılması hedefleniyor. Ayrıca da 3 ülkeden de 25 civarında sporcunun katılımını bekliyoruz. Federasyonumuzla beraber inşallah şehrimize yakışır bir turnuva olmasını düşünüyoruz. Elbistan, spora ve güreşe gönül vermiş; birçok milli sporcu ve hakem çıkarmış bir şehir. Bu sektörün içerisinden gelen arkadaşlarımızla bunu değerlendireceğiz. Alınması gereken kararları ve bu doğrultuda yapılması gerekenleri görüşüyoruz. Vaktimiz de az kaldı. Şenlik ve karnaval havasında da geçsin istiyoruz. Şehrimizde bu konuda da bir talep var” şeklinde konuştu.

Elbistan’da bir güreş eğitim merkezi açılması noktasında da girişimlerde bulunacaklarını kaydeden Başkan Gürbüz, “İnşallah bu organizasyonun sonunda da Elbistan’da bir güreş eğitim merkezi kurulması gerekiyor. Böyle bir başlangıç yapacağız. Güreş eğitim merkezi ile ilgili de spor bakanlığımızla ilgili girişimlerimiz olacak. Şehrimize yakışır bir güreş organizasyonu gerçekleştireceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.







