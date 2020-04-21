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Gürbüz’den ‘Sen evden çıkma ben bütün yoğurtları alırım’ sözü

Gürbüz’den ‘Sen evden çıkma ben bütün yoğurtları alırım’ sözü
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 Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, 70 yaşında olmasına rağmen yoğurt satmak için pazara gelen teyzeye evden çıkmaması halinde tüm yoğurtlarını alma sözü verdi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, pazarı ziyaret ederek esnaflar ve alışveriş yapan vatandaşlarla görüştü. Başkan Gürbüz’e, Elbistan Esnaf ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin ile S.S. Elbistan yaş Sebze Kooperatifi Başkanı Aladdin Kayabaşı da eşlik etti.

Pazardaki esnaflarla görüşen Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlere uyulması tavsiyesinde bulundu. Pazardaki esnafları tek tek dolaşan Başkan Gürbüz, kendi evinde yaptığı yoğurtları bir sandalyeye oturarak satan yaşlı bir teyze ile sohbet etmek istedi. Samimi sohbet esnasında isminin Semiha Göçer olduğunu öğrendiği teyzenin ‘70 yaşındayım’ demesi üzerine Başkan Gürbüz, Göçer’e 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmaması gerektiğini hatırlattı. Göçer’in, evini geçindirmek için yoğurt sattığını öğrenen Başkan Gürbüz, o gün için pazara getirdiği tüm yoğurtları satın alarak anlamlı bir davranışa imza attı.

 

‘Numaranı bilsem ararım’

 

Koronavirüse karşı risk grubunda olan Semiha Göçer’e, evinde yaptığı tüm yoğurtları alma sözü veren Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Teyze, senin evinden çıkmaman gerekiyor. Sen beni ara ben gelip bütün yoğurtların hepsini evinden alacağım. Allah bereketli eylesin. Allah’a emanet ol” diyerek gönlünü aldığı yaşlı kadını evine gönderdi.

Anadolu kadınının cana yakınlığını sohbetin her anında yansıtan Göçer, ‘Numaranı bilsem ararım’ dedi. Başkan Gürbüz de hemen yaşlı teyzeye kartvizitini verdi. Başkan Gürbüz’ün samimiyeti karşısında oldukça sevinen Göçer, “Allah razı olsun. Allah’a emanet olun. Güle güle” sözleri ile pazardan ayrılarak evinin yolunu tuttu.






 


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balıkesirli 3 saat önce

ak dava adamlıgı böyle olur başkanım yolunda bahtında açık olsun umarım elbistanlı kardeşlerim senin kıymetini bilir

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Ahmet 2 saat önce

Velhasil güzel bir başkanimiz var.Allah razi olsun.

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