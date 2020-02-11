Gürbüz’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kahramanmaraş programına davet

Milli Mücadelenin 100’üncü yılında Kahramanmaraş'ta düzenlenecek 12 Şubat Kurtuluş Bayramı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleşecek.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, açıklamasında, “Bu yıl büyük bir coşku ile Cumhurbaşkanlığı himayesinde kutlanan Kahramanmaraş’ın 100’üncü yılı kutlamaları final günü olan 12 Şubat 2020 Çarşamba günü, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Kahramanmaraş’a teşrif edecektir. Kahramanmaraş Otobüs Terminali arkasında bulunan Merkez Spor Kompleksinde saat 13.00’te yapılacak olan 12 Şubat Kurtuluş Bayramı etkinliklerine tüm halkımız davetlidir. Bu etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlarımız için 12 Şubat Çarşamba günü saat 10.30’dan itibaren AK Parti Elbistan İlçe Teşkilatı önünden araçlarımız kalkacaktır” dedi.