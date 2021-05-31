Gürbüz, “Yeni normalleşmede kurallardan taviz vermeyelim”

Salgına karşı kuralların devamlılığına vurgu yapan Başkan Mehmet Gürbüz, maske, mesafe ve temizlik kurallarından asla taviz verilmemesi gerektiğini söyledi.

Ülke geneliyle birlikte Elbistan’da da vaka sayılarında yaşanan düşüşle sağlıklı bir hayata bir adım daha yaklaşılıyor. Başkan Gürbüz tedbirlerin tekrar düzenleneceği yeni dönemde de dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Vaka sayılarının yüksek olduğu dönemlerde vatandaşlara çok sık bilgilendirme yapan ve uyarıda bulunan Başkan Gürbüz, bugünkü açıklamasıyla gösterilen bu mücadelenin, yapılan fedakârlıkların boşa gitmemesi için kurallara uymaya devam edilmesinin önemine değinerek; “Elbistan’a huzurlu, sağlıklı ve hayırlı haberlerle dolu bir hafta diliyorum. Daha normal bir hayata doğru ilerlerken bütün değerli vatandaşlarımızın belirlenen kurallara yine özenle uymalarını ve gösterdikleri fedakârlıkların boşa gitmemesi için duyarlı olmalarını rica ediyorum” ifadeleriyle Elbistanlıları normal hayata geçiş sürecinde dikkatli olmaya çağırdı.