Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Hükümlü ve tutuklular için kitap bağış kampanyası başlatıldı
Hükümlü ve tutuklular için kitap...
Ünal’dan muhalefetin cumhurbaşkanı adaylığı yorumu
Ünal’dan muhalefetin cumhurbaşkanı adaylığı yorumu...
Başkan Bulut, doğal afetlerin belini büktüğü çiftçi için taleplerini açıkladı
Başkan Bulut, doğal afetlerin belini...
İhlas Gayrimenkul’ün kömür sahası işletme ruhsatına onay verildi
İhlas Gayrimenkul’ün kömür sahası işletme...
30 bin doz aşının yapıldığı Elbistan, 1 Haziran sonrasına hazır
30 bin doz aşının yapıldığı...
banner191
banner162

Gürbüz, “Yeni normalleşmede kurallardan taviz vermeyelim”

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, 1 Haziran itibariyle salgına karşı alınan tedbirlerin azaltılarak kontrollü olarak yapılacak normal hayata dönüş süreci konusunda Elbistanlı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Gürbüz, “Yeni normalleşmede kurallardan taviz vermeyelim”
banner167

Salgına karşı kuralların devamlılığına vurgu yapan Başkan Mehmet Gürbüz, maske, mesafe ve temizlik kurallarından asla taviz verilmemesi gerektiğini söyledi.

Ülke geneliyle birlikte Elbistan’da da vaka sayılarında yaşanan düşüşle sağlıklı bir hayata bir adım daha yaklaşılıyor. Başkan Gürbüz tedbirlerin tekrar düzenleneceği yeni dönemde de dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Vaka sayılarının yüksek olduğu dönemlerde vatandaşlara çok sık bilgilendirme yapan ve uyarıda bulunan Başkan Gürbüz, bugünkü açıklamasıyla gösterilen bu mücadelenin, yapılan fedakârlıkların boşa gitmemesi için kurallara uymaya devam edilmesinin önemine değinerek; “Elbistan’a huzurlu, sağlıklı ve hayırlı haberlerle dolu bir hafta diliyorum. Daha normal bir hayata doğru ilerlerken bütün değerli vatandaşlarımızın belirlenen kurallara yine özenle uymalarını ve gösterdikleri fedakârlıkların boşa gitmemesi için duyarlı olmalarını rica ediyorum” ifadeleriyle Elbistanlıları normal hayata geçiş sürecinde dikkatli olmaya çağırdı.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
GürbüzYeni Normalleşmede Kurallardan Taviz Vermeyelim