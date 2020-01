Gürbüz: “Voleybol ve futbol takımlarına belediye bütçesinden kuruş aktarmadık”

Başkan Gürbüz, her iki takımın da belediye bütçesinden hiçbir şekilde kaynak aktarılmadan faaliyet gösterdiğinin altını çizerek bu konudaki eleştiri ve sosyal medya paylaşımlarına son noktayı koydu.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Elbistanspor Futbol Kulübü Başkanı Fatih Çiftlikli ve Elbistanspor Kadın Voleybol Kulübü Başkanı Yusuf Şahin’le her iki takımın da ikinci yarı hazırlıklarına ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Toplantıda ilk konuşan isim, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz oldu. Başkan Gürbüz, şöyle devam etti:

“Elbistanspor’un hem futbol hem de voleybol branşları olarak bir araya gelip önümüzdeki sezonla ilgili çalışmaları görüştük. Kentimize değer üreten takımlarımızın ligleri en üst sırada bitirmesi ve mümkünse bir üst lige çıkmalarıyla ilgili bir çaba içerisindeyiz. Bundan sonraki süreçte Elbistan’da sporun her branşının desteklenmesini ve altyapıya ciddi bir yatırım yapılmasını amaçlıyoruz. Güreşi de üçüncü branş olarak açacağız. Altyapının olmaması halinde sporun devamının gelmeyeceğine inanıyoruz. Bunu hayata geçirmek için değerli vatandaşlarımızın katkısına ihtiyacımız var. Gençlerimizin spora yönlendirilmesi için çaba sarf etmelerini istiyoruz. Spor, kurumsallaşmadığı zaman sürdürülebilir olmuyor. Spor konusunda tesisleşmemiz gerekiyor. Elbistan’dan milli takımlarımızda mücadele edecek sporcular yetişeceğine inanıyorum.”

‘Kentin takımı kente aittir. Kentin kurumlarına ait değildir’ diyen Başkan Gürbüz, “Tüm vatandaşlarımızın takımıdır. Bir kesime, kişiye, siyasi partiye ait değildir. Yakın zamanda sosyal medyada hiç de istemediğimiz yüzeysel ya da başka amaçlarla üretildi bir takım tartışmalara şahit olduk. Bunu çok ciddiye almadık ama bununla ilgili açıklama yapmanın zorunlu olduğunu hissediyorum. Futbol ve voleybol takımımızın ikisi de Elbistanspor çatısı altında mücadele eden ve Elbistan için ter döken iki değerli branşımız. Bunların kendi aralarında sanki bir sorun varmış gibi, birisini destekleyip diğerini desteklemiyormuş gibi bir algı oluşturmak ve bu algı üzerinden de toplumu germek, belli şüphelerin oluşmasını temin etmeye çalışmak bizleri çok üzdü. Her iki takımımız da bu mücadeleyi Elbistan halkı adına yapıyor ve başarılarının tamamı Elbistan halkına aittir. Bakın, Elbistan Ortaokulu kız voleybol takımımız il birincisi oldu ve bölge birinciliği için mücadele edecekler. Hiç kimsenin bu çocukların umutlarını karartmak gibi bir hakkı yok” şeklinde konuştu.

Voleybol takımına belediye bütçesinden kaynak aktarıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Başkan Gürbüz, “Elbistan Belediyemizden her iki kulübümüze de herhangi bir para ödemesi yapmadık. Devletten bir ödeme yapmadık. Voleybol takımımızın satın alınması sürecindeki 14 bin TL’lik ödemeyi ben şahsi olarak yaptım. Desteğimi de şahsi olarak sürdürüyorum. Hem voleybol hem de futbol takımımız için yaklaşık 15’er bin TL bağış topladık. Sayın Bakanımız futbol kulübümüz için Spor Toto’dan bir destek olacağını iletti. CHP Milletvekili Ali Öztunç Bey de voleybol takımımıza sponsorluk noktasında destek sunacağını söyledi. Bizlere her konuda destek oldukları için kendilerine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Elbistanspor Futbol Kulübü Başkanı Fatih Çiflikli ise, takımın, Elbistan’ın ortak bir mirası olduğuna dikkati çektiği konuşmasında şunları söyledi:

“Bu mirası, tüm vatandaşlarımıza yaymak istiyoruz. Altyapı bizim için çok önemli. Başarı illaki gelecektir. Bizim için önemli olan şuan gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzaklaştırıp Elbistanspor bünyesinde spora aşık bir nesil yetiştirmek istiyoruz. Amacımız bu. Voleybol ve futbol takımımızla Elbistanspor Kulübüyüz. Bu çatı altında birleştik. Biz, Elbistanspor’un geleceğini düşünüyor ve güzel şeyler olacağına inanıyoruz.”

Elbistanspor Kadın Voleybol Kulübü Başkanı Yusuf Şahin de, voleybol takımının, ligdeki en düşük bütçeli takım olduğunu anlattı.

Takımın, lige çok az bir zaman kala kurulduğunu ve zor şartlarda mücadele ettiğine değinen Şahin, “Zor şartlarda ama inanarak başladık. Türkiye 1.Ligi’nde mücadele ediyoruz. Son dönemlerde talihsiz eleştirilere maruz kaldık. Spor, siyasetin çok üstünde bir değer. Biz, her şeyimizle mücadele ediyoruz. Rakiplerimiz ciddi anlamda destekleniyor. Elbistan Ortaokulumuzun kız voleybol takımımızla anlaştık. Altyapımız onlardan oluşacak. Birkaç yıl sonra bu takım, Elbistan’ın kendi çocukları ile yoluna devam edecek. Voleybol takımına ciddi anlamda para aktarıldığı yönünde eleştiriler vardı. Bu takım, sponsorluklar ve işadamlarının desteği ile gidiyor. Bizim her şeyimiz şeffaf. İnşallah bu ligi iyi bir sırada bitirmek istiyoruz. Her şey bu memleket için” dedi.