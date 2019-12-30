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Gürbüz: “Vatandaş odaklı hizmetlerimiz, yeni yılda da sürecek”

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, yeni yıl dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Gürbüz, mesajında, “Vatandaş odaklı hizmetlerimiz devam edecek; temel hedeflerimiz ise açıklık, şeffaflık ve verimlilik olacaktır” dedi.

Gürbüz: “Vatandaş odaklı hizmetlerimiz, yeni yılda da sürecek”

Yeni yılın ülkemize ve tüm insanlığa barış, kardeşlik, huzur, bereket, mutluluk getirmesi temennisinde bulunan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Elbistan’ı her yönden daha da ileriye götürmenin heyecanı ve gayreti içinde olacaklarını ifade etti.

Başkan Gürbüz, mesajında şunları söyledi:

“2020 yılının ülkemize, ulusumuza ve tüm insanlığa barış, kardeşlik, huzur, bereket, mutluluk getirmesini, dünyanın ortak sorunlarının çözülmesi için yeni bir başlangıç oluşturmasını diliyorum. Gücümüze inanarak, karamsarlığa kapılmadan, çağdaş dünyayla bütünleşme yolunda yorulmadan ilerleyeceğiz. Vatandaş odaklı hizmet anlayışımız yeni yılda da sürecektir. Temel hedeflerimiz açıklık, şeffaflık ve verimlilik olacaktır. Belediyecilik hizmetlerimizi, vatandaşlarımızdan aldığımız destekle daha geniş bir alana yayarak ve arttırarak devam edeceğiz. 2020 yılında ilçemizi her yönden daha da ileriye götürmenin heyecanı ve gayreti içinde olacağız. İlçemizin vizyonunun gelişmesi, modern ve yaşanılabilir bir kent olması yolunda çalışmalarımız bugün olduğu gibi bundan sonra da devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Elbistanlı hemşerilerim olmak üzere tüm milletimizin yeni yılını en içten duygularla kutlar saygı ve sevgiler sunarım”.


Yerel Manşetler
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