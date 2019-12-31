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Gürbüz, sosyal yardımlarda güç birliğine dikkati çekti

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ilçede faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları (STK), dernek ve vakıf temsilcileri ile bir araya geldi. Başkan Gürbüz, toplantıda yaptığı değerlendirmede, sosyal yardımlarda güç birliğine dikkati çekti.

Gürbüz, sosyal yardımlarda güç birliğine dikkati çekti

Devletin kapsayıcı ve güven veren yönü ile STK, dernek ve vakıfların yaptığı yardımları bir araya getirerek oluşturulacak birlikteliğin daha büyük hedeflere ulaşacağını ifade eden Başkan Gürbüz, “Bizimkisi merhamet ve şefkat eli olmalıdır” dedi.

Elbistan Belediyesi Kent Konseyi’nde yapılan toplantıya Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, İlçe Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, Kent Konseyi Başkanı Nadir Adbay, STK, dernek ve vakıf temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Bugün ilçemizde faaliyet gösteren STK, dernek ve vakıf temsilcileri ile bir araya gelerek, sosyal yardımlara ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza tam manasıyla ulaşabilmenin gayesini taşıyoruz. Bu amaçla ilçemizdeki tüm yardım amaçlı faaliyet gösteren dernekleri belediyemiz öncülüğünde tek çatı altında toplayarak yeni bir oluşum oluşturacağız. Bu sayede yardım yapmak isteyen vatandaşlarımız devletin kapsayıcı ve güven veren yönünü görerek, yaptığı yardımın gerçek ihtiyaç sahibine ulaşacağını hissedecektir. Bizlerin amacı merhamet ve şefkat eli olmak ve kimsenin mağdur olmamasıdır. Ben özellikle ilçemizde faaliyet gösteren bu yardım kuruluşlarına cânı gönülden teşekkür ediyorum. Gerçekten birçok ihtiyaç sahibi aileye yardımları dokundu” ifadelerine yer verdi.


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