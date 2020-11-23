Gürbüz, “Öğretmenler saygın birer gönül insanlarıdır”

Başkan Mehmet Gürbüz, öğretmenlerin her türlü övgüye ve takdire layık olduklarını belirterek, öğretmenliğin sadece aşk, sevgi ve azim gerektiren bir meslek olduğunu söyledi.

Başkan Gürbüz, mesajının devamında, “İlk emri oku olan bir medeniyetin mensupları olarak bizler öğrenmeyi ve öğretmeyi önemseyen anlayıştan geliyoruz. Bu nedenle öğretmenler bizim medeniyetimizin vazgeçilmez unsurları ve saygın birer gönül insanlarıdır. Eğitim davası Türkiye'nin geleceğinin inşa edilmesinde çok önemli bir yere sahiptir. Eğitim davasına hayatını adayan öğretmenlerimiz tarihin her döneminde bu davanın birer neferleri olmuşlardır. Bu dava uğruna köy, kasaba, şehir demeden ülkemizin en ücra köşelerinde en zor şartlarda dahi görevlerini özveriyle yerine getiren öğretmenlerimiz, her türlü övgüye ve takdire layıktırlar. Öğretmenlik, öyle kutsal bir meslektir ki maddi olarak hiçbir bedelin karşılık gelemeyeceği sadece aşk, sevgi ve azim gerektiren bir meslektir. Milletçe öğretmenlerimize şükran ve minnet borçluyuz” dedi.

Öğretmenin sevgi, fedakarlık, umut ve topluma önder bir rehber olduğunu ifade eden Başkan Gürbüz, “Öğretmenler, hepimizin gönlünde müstesna bir yer tutmaktadır. Öğretmen; sevgi demektir, fedakarlık demektir, umut demektir. Öğretmen; topluma önderdir, rehberdir. Öğretmenler, yavrularımıza uzanan şefkatli bir el, kol, kanat geren merhametli bir yürek ve yollarını aydınlatan bir ışık kaynağıdırlar. Engin mirasımızı, milli kültürümüzü asırlar sonrasına taşıyacak nesilleri inşa ederler. İşte bu noktada değerli öğretmenlerimiz gençlerin gelecekte vatanına, milletine hayırlı olması ve iyi yerlerde bulunmasında önemli bir görev üstlenmektedir. Öğretmenlerimiz geleceğimizi bizlere aydınlatan birer ışık olmakta, gençlerin iyi bir yaşama sahip olması için kendi yaşamından fedakarlık eden birer neferdir. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı yarınlara hazırlayarak görevlerini en iyi şekilde yerine getiren kıymetli öğretmenlerimizin bu özel gününü paylaşmaktan büyük bir mutluluk duymaktayım.

Bu duygu ve düşüncelerle; 2023 hedeflerine emin adımlarla yürüyen Türkiye’nin geleceğinin inşasında büyük pay sahibi olan öğretmenlerimizin gününü kutluyor, görevlerinde başarılar ve kolaylıklar diliyorum” ifadelerine yer verdi.