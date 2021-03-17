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Gürbüz, “Milletimiz; onuru ve vatanı için şanlı bir destan yazmıştır”

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, 18 Mart Çanakkale Zaferinin 106’ıncı yıl dönümü nedeniyle yazılı bir mesaj yayımladı. Başkan Gürbüz mesajında, “Milletimiz onurunu ve vatanını korumak adına şanlı bir destan yazmıştır” dedi.

Gürbüz, “Milletimiz; onuru ve vatanı için şanlı bir destan yazmıştır”
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Başkan Mehmet Gürbüz bu şanlı zaferin yıl dönümünde yayımladığı mesajda, “Çanakkale Zaferi, büyük imkansızlıklara rağmen, milletimizin bağımsızlığını, onurunu ve vatanını korumak uğruna yapabilecekleri fedakarlıkları gözler önüne seren şanlı bir destandır.

Kadim tarihimizin önemli dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Zaferi, Kurtuluş Savaşımızın da habercisi olmuş, Çanakkale’de sergilenen birlik, kardeşlik ve dayanışma, istiklal mücadelemiz için elzem olan ruhu ortaya çıkarmıştır. Çanakkale ruhu, milletimizin inancı, azmi ve kararlılığıyla hiçbir engel tanımayacağının, bağımsızlığı uğruna birlik ve beraberlik içinde her şartta zafere ulaşacağının müjdecisidir. Çanakkale’de yatan yüz binlerce şehidimizi yad ederken, şehitlerimize olan şükran borcumuzun ancak vatanımıza, bayrağımıza ve milletimizi zafere taşıyan hasletlere her zaman sahip çıkarak ödenebileceğini vurgulamak istiyorum.

Bu düşüncelerle, Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü’nde bu toprakları bize mukaddes bir vatan olarak emanet eden tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun” ifadelerine yer verdi.

                                                         

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