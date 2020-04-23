Gürbüz: “Kültürhan’ın inşaatına mayıs ayında başlıyoruz”

Yaklaşık 50 milyon TL’lik bir yatırım ile Elbistan’a kazandırılan Kültürhan projesinin birçok ilde dahi olmadığını belirten Başkan Gürbüz, bu projenin hayata geçmesinde çok büyük emek sergileyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’a teşekkür etti.

Geleneksel Selçuklu ve Osmanlı mimarisi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından projelendirilen bu yatırımın bütçesinin yine Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca karşılanacağını ifade eden Başkan Mehmet Gürbüz, ‘Bu özel yatırım Elbistan’a hayırlı olsun’ dedi.

Başkan Gürbüz, konuşmasının devamında, “AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mahir Ünal’ın ilçemize kazandırdığı birçok projeden biri olan Kültürhan projesine, Mayıs ayı itibari ile start veriyoruz. Geleneksel Selçuklu ve Osmanlı mimarisiyle yapılacak olan Kültürhan projesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca projelendirilmiş ilk uygulamalardan birisidir. Belediye binamızın yerine yapılacak olan bu projenin bütçesi yaklaşık 50 milyon TL civarında olup, projenin tüm giderler bakanlığımızca karşılanacaktır. Bir ilde ne varsa Elbistan’da şuanda var. Milletimize ve yurdumuza dair ömrümüzden uzun hayallerimiz var. Bunlardan biri de yaşayan mekân olarak tasarladığımız Kültürhan’ı yapmak. Kültürhan çok önemli bir mekân olacak. Bölgenin en güzel kültür merkezini inşa edeceğiz inşallah. Elbistan’a hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

10 bin metrekare alana sahip olacak

10 bin metrekare alana yapılacak olan Kültürhan’ın içerisinde yaşayan bir kütüphane, şehir müzesi, konferans salonu gibi önemli alanların olacağının bilgisini veren Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “ Kültürhan projemiz bodrum, zemin kat ve birinci kat olmak üzere toplam 10 bin metrekare alana sahip olacak. Kültürhan’ın içerisinde, 200 kişilik 2 adet sinema salonu, 1 adet 370 kişilik çok amaçlı salon, 620 metrekare avlu alanı, 800 metrekare şehir müzesi teşhir alanı, 100 metrekare kafeterya ve galeri alanı, 540 metrekare kütüphane, bireysel çalışma odaları, yazarlar odası, süreli yayınlar odası ve kafeler yer alacak. Böylesine büyük bir projeyi Elbistan’ımıza kazandıran AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mahir Ünal’a tekrardan çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.













