GÜRBÜZ; KIRSAL MAHALLELERDE İNCELEMELERDE BULUNUYOR

Mart ayında start alacak yeni hizmet sezonunda yapılacak yatırımlar öncesi kırsal mahallelerde incelemelere başlayan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'e AK Parti Elbistan İlçe Teşkilatı üyeleri de eşlik etti.

Özellikle yol, kaldırım ve mesire alanlar açısından tüm kırsal mahallerdeki eksiklerin giderilmesi noktasında önemli çalışmaların yapılacağını ifade eden Başkan Gürbüz, konuşmasında, “Elbistan’a bağlı kırsal mahallelerimizde ne tür eksikliklerin olduğunu tespit etmek ve yeni hizmet sezonumuzda neler yapmalıyız anlamında mahalle turlarımıza start vermiş bulunuyoruz. Bu bağlamda ilk ziyaretimizi Izgın Mahallemize gerçekleştirdik. Hem muhtarımız ile yaptığımız incelemede hem de burada yaşayan vatandaşlarımızdan aldığımız talepler doğrultusunda eksiklikleri belirlemiş bulunuyoruz. Izgın Mahallemizde ilk olarak yol ve kaldırım çalışmalarımıza başlayacağız. Tespit edilen metruk binaların yıkımı devam edecek. Taziye evinde bakım-onarım çalışması yapacağız. Mahallemizde bulunan düğün salonunda yenileme çalışması ile kütüphane, toplantı salonu gibi organizasyonlara cevap verecek hale getireceğiz ve burayı muhtarlığa devrederek, cami ve okul giderleri için kullanılacaktır. Mahallemizin alt tarafında bulunan ve Pınarbaşı olarak adlandırılan bölgede mesire alanı ve park yapılarak sosyal donatı alanları oluşturmuş olacağız.”

Mahallede top oynayan çocuklar tarafında yolu kesilen ve top sahası isteyen çocuklar ile yakından ilgilenen Başkan Gürbüz,“Çocuklarımız inceleme esnasında sevinç gösteri olarak yolumu kesti ve bizden top sahası talebinde bulundular. Aslında mahallemizde bir halı saha var ama yinede bizler geleceğimizin teminatı çocuklarımızı kıramazdık. Bu nedenle mahalle merkezinde bulunan sahada çocuklarımız için güzel bir futbol sahası inşa edeceğiz” dedi.

YENİ YATIRIMLAR İLE İŞSİZLİK AZALACAK

Elbistan’ın önemli yatırımlar alacağını ve bu yatırımların istihdam anlamında tüm mahallelerimizde işsizliği azaltacağına dikkat çelen Başkan Gürbüz, “Önümüzdeki süreçte Elbistan’a tekstil fabrikaları yatırım yapmaya başlayacak. Yine mermer yatırımcıları ilçemize gelmeye başlayacak. Bu büyük yatırımlar ile Elbistan’da yaklaşık bin kişiye istihdamın yolu açılmış olacak ve bundan da tüm mahallerimiz yararlanarak işsizliğe büyük oranda çözüm bulunmuş olacak. Bu gün bizleri bu sıcak karşılamalarından dolayı başta muhtarımız olmak üzere tüm Izgınlı kardeşlerime teşekkür ederim” dedi.

Izgın Mahalle Muhtarı Rahim Arslan ve vatandaşlar ise kısa sürede Izgın’a yapılan çalışmalar ve planlanan hizmetler için Başkan Gürbüz’e teşekkür etti.







