Gürbüz: “Her on vatandaşımızdan birinin gönlüne dokunuyoruz”

Elbistan’da koronavirüse (Kovid-19) karşı tüm kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının uyum içerisinde hareket ettiğini vurgulayan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, pandemi sürecinin beraberinde getirdiği ekonomik sıkıntının hafifletilmesi için çaba gösterdiklerini vurguladı.

Özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile koronavirüs nedeniyle işyerlerini kapatmak zorunda kalan esnaflar ile çalışanlarına yönelik gıda kolisi yardımı ulaştırma noktasında toplam 15 bin adede ulaştıklarını vurgulayan Başkan Gürbüz, şöyle devam etti:

“Elbistan’da 15 bin civarında bu şekilde yardım kolisi hazırlanıyor. Burada tüm sivil toplum örgütlerimiz, odalarımız, kaymakamlığımız, valiliğimiz, anakent belediyemiz, Elbistan Belediyemiz herkes ortak hareket ediyor. Amacımız nüfusumuzun yüzde 10’una yani on kişiden birine ulaşmak ve bu bayramda onunla hediyeleşmektir. Biz konuya tamamen böyle bakıyoruz. Salgın döneminde iş süreçlerinin kesintiye uğraması yani kapalı kalması nedeniyle vatandaşlarımız, özellikle esnaf kardeşlerimiz zorluk yaşadı. Bu zorluğu da inşallah hep beraber aşacağız. Valiliğimize, kaymakamlığımıza, büyükşehir belediyemize, sivil toplum örgütlerine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum.”

Pandemi sürecinde gönül birliği ile oluşturulan güzel atmosferin Türkiye’nin birçok yerinde bulunmadığını anlatan Başkan Gürbüz, “Elbistan’a gönderdiği zeytin desteğiyle gönül köprüsü kuran Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. 15 bin adet gıda kolisinin içine Balıkesir’den gönderilen zeytinleri de koyuyoruz. Valiliğimizden en uç noktaya kadar herkes elini taşın altına koydu, gönül birliği yaptı, dolayısı ile bu da bizi son derece mutlu etti. Elbistan’da yakalanan bu güzel atmosfer Türkiye’nin birçok yerinde maalesef yakalanabilmiş bir atmosfer değildir. Ben onun için emek veren tüm kardeşlerimize ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah bayrama hep birlikte güzel bir şekilde, huzurlu bir şekilde gireriz” ifadelerini kullandı.