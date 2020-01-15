Gürbüz, “Hava kirliliği doğalgaz ile sorun olmaktan çıkacak”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın gayretleri ile doğalgaza kavuşan Elbistan’ın tamamına yaklaşık 1 yıl içerisinde doğalgazın ulaşması planlandığını ifade eden Başkan Gürbüz, “Hava kirliliğine büyük oranda neşter vurulacak” dedi.

Elbistan’da yapılan doğalgaz çalışmaları hakkında detaylı bilgi veren Gürbüz, “Özellikle AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mahir Ünal’ın büyük gayretleri ile 2018 yılında başlayan doğalgaz çalışması aralıksız devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 3 bin civarı olan abone sayısı, bu gün itibari ile 10 bin 384’e ulaşmış durumdadır ki, bu da bir önceki yıla göre çok büyük bir artış demektir. İnşallah önümüzdeki bir yıl içerisinde şehrin tamamına doğalgaz ulaştırılması için ARMADAŞ yetkilileri ile görüşmemiz devam ediyor. Planlamalar doğrultusunda şehrin tamamı doğalgaza kavuştuğunda, Elbistan’da hava kirliliği sorun olmaktan çıkacaktır” şeklinde konuştu.

Elbistan Belediyesi olarak doğalgaz çalışması sonucunda bozulan yolların bakım ve onarımını hızlı bir şekilde yapmaya gayret ettiklerini vurgulayan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Tabi bizler de belediye olarak her türlü denetim ve çalışmalarımıza devam ediyoruz. Doğalgaz sonrası hasar görmüş yolların bakım ve onarımını anlık olarak yapmaktayız. Yine kalorifer ile ısınan apartmanlarımızın hava kirliliğine sebebiyet vermemesi içinde zabıta müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz yakıcı denetimlerini devam ettirmektedir. Biz bu şehirde yaşayan her bir insanımızın daha iyisine layık olduğuna inanıyor ve tüm projelerimizi bunun üzerine kuruyoruz” ifadelerine yer verdi.