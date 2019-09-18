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Gürbüz, “Gazilerimiz vatanseverliğin yaşayan abideleridir”

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle bir mesaj yayınladı. Başkan Gürbüz, mesajında, “Şehit olmayı göze almış kahraman gazilerimiz, ülkemizin medarı iftiharı, vatanseverliğin yaşayan abideleridir” dedi.

Gürbüz, “Gazilerimiz vatanseverliğin yaşayan abideleridir”
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Başkan Gürbüz, şu ifadeleri kullandı:

 “19 Eylül, vatanı için canını ortaya koyarak savaşan ve gazilik onuruna erişen kahramanların şeref günüdür. Aziz vatanımızın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğünü uğrunda şehit olmayı göze almış kahraman gazilerimiz, ülkemizin medarı iftiharı, vatanseverliğin yaşayan abideleridir. Vatanın bölünmez bütünlüğü, yüce milletimizin huzuru ve güvenliği için büyük bir aşkla görev yaparak gazilik rütbesine ulaşan kahramanlarımız, cennet ülkemizin bağımsızlığını kıyamete kadar devam ettirmesinde en önemli değerlerimizdir. Bu kutsal topraklar, aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin destansı mücadelesi neticesinde bizlere emanet edilmiş ve ay yıldızlı bayrağımız yine onlar sayesinde bu mukaddes vatan üzerinde özgürce ve gururla dalgalanmaktadır.

Türk'ün yiğit evlatları, dün Malazgirt'te, İstanbul'un Fethi'nde, Mohaç'ta, Plevne'de, Sakarya'da, Kurtuluş Savaşı'nda, Kıbrıs’ta, Cerablus’ta, Afrin’de ateşten ve tunçtan mürekkep ruhlarıyla ölüme nasıl meydan okuyup zafer libasını kuşandılarsa, bilinmelidir ki bugün de aynı ruhla mukaddesatını muhafaza etmekten imtina etmeyeceklerdir. Bugün, kahraman gazilerimize vefa duygularımızı ifade etmek için önemli bir fırsattır. Vatanseverlikleriyle övündüğümüz, emsalsiz fedakârlıklarını örnek aldığımız gazilerimizin, taşıdıkları şerefe yaraşır bir şekilde hayatlarını devam ettirmeleri, hak ettikleri saygı ve hürmeti görmeleri,  sorunları ile yakından ilgilenerek onlara vefa borcumuzu ödemek toplum olarak en büyük ortak sorumluluğumuzdur.

Bu vesile ile başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Çanakkale’den Kurtuluş Savaşına, Kore’den, Kıbrıs’a ülkemizde ve bölgemizde teröre karşı verilen mücadelelerde milletimizin ve devletimizin bekası için gözünü kırpmadan çarpışan şehitlerimizi sonsuz rahmet, gazilerimizi minnetle anıyor, tüm gazilerimizin “Gaziler Günü’nü” en içten duygularımla kutluyorum.”

 

 


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