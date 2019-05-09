Gürbüz: "Engelli vatandaşlarımızın her zaman yanındayız”

Bu haftayla ilgili olarak toplumda bir farkındalık oluşturmanın gerekliliğinden bahseden Başkan Gürbüz, her sağlam insanın potansiyel bir engelli adayı olduğunu hatırlattı.

Engelli vatandaşların dertlerine derman, sorunlarına çözüm olmak için var güçleri ile çalışacaklarını ifade eden Başkan Mehmet Gürbüz, “Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak, toplumla bütünleşmelerini ve geleceğe umutla bakabilmelerini sağlamak, onları toplumsal hayatta etkin ve verimli kılmak için toplumda farkındalık oluşturmak maksadıyla her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arası Engelliler Haftası olarak kutlanmaktadır” dedi.

Başkan Gürbüz, “Toplumda engelli vatandaşlarımızın engelsiz bir yaşam sürmeleri için her zaman yanlarında yer alacağız. Engelliler Haftası engelli vatandaşlarımızın sorunlarının gündeme getirilmesi, her birey gibi onların da kendi hayatlarını bağımsız ve iyi şartlarda yaşama hakkı elde edebilmeleri gibi hususlarda toplum, devlet ve hükümet yetkilileri nezdinde seslerini duyurmaları ve bu noktada farkındalık yaratılabilmesi açısından oldukça önemlidir. Toplum içerisinde önemli bir nüfusa sahip olan engelli vatandaşlarımızın çalışma hayatı, ekonomik, sağlık ve sosyal haklardan yeterince yararlanmaları belediyemizin en önemli hedeflerindendir. Engelli vatandaşlarımızın topluma enjekte olabilmesi, sosyal yaşamda aktif bir şekilde rol alabilmeleri, ülkesine değer katabilmeleri adına Elbistan Belediyesi olarak tüm imkânlarımızı sunmaktayız.

Tüm engelli vatandaşlarımıza aileleri ve sevdikleriyle birlikte mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir ömür diliyorum” dedi.