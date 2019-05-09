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Gürbüz: "Engelli vatandaşlarımızın her zaman yanındayız”

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Engelliler Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında ilçedeki tüm engelli vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Gürbüz: "Engelli vatandaşlarımızın her zaman yanındayız”

Bu haftayla ilgili olarak toplumda bir farkındalık oluşturmanın gerekliliğinden bahseden Başkan Gürbüz, her sağlam insanın potansiyel bir engelli adayı olduğunu hatırlattı.  

Engelli vatandaşların dertlerine derman, sorunlarına çözüm olmak için var güçleri ile çalışacaklarını ifade eden Başkan Mehmet Gürbüz, “Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak, toplumla bütünleşmelerini ve geleceğe umutla bakabilmelerini sağlamak, onları toplumsal hayatta etkin ve verimli kılmak için toplumda farkındalık oluşturmak maksadıyla her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arası Engelliler Haftası olarak kutlanmaktadır” dedi.

Başkan Gürbüz, “Toplumda engelli vatandaşlarımızın engelsiz bir yaşam sürmeleri için her zaman yanlarında yer alacağız. Engelliler Haftası engelli vatandaşlarımızın sorunlarının gündeme getirilmesi, her birey gibi onların da kendi hayatlarını bağımsız ve iyi şartlarda yaşama hakkı elde edebilmeleri gibi hususlarda toplum, devlet ve hükümet yetkilileri nezdinde seslerini duyurmaları ve bu noktada farkındalık yaratılabilmesi açısından oldukça önemlidir. Toplum içerisinde önemli bir nüfusa sahip olan engelli vatandaşlarımızın çalışma hayatı, ekonomik, sağlık ve sosyal haklardan yeterince yararlanmaları belediyemizin en önemli hedeflerindendir. Engelli vatandaşlarımızın topluma enjekte olabilmesi, sosyal yaşamda aktif bir şekilde rol alabilmeleri, ülkesine değer katabilmeleri adına Elbistan Belediyesi olarak tüm imkânlarımızı sunmaktayız.

Tüm engelli vatandaşlarımıza aileleri ve sevdikleriyle birlikte mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir ömür diliyorum” dedi.

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ELDELEK OBASI 2 hafta önce

AK DAVANIN HER NEFERİ GİBİ GÜR BAŞKAN GÜRBÜZ BAŞKANIMDA HERŞEYİ DÜŞÜNÜYOR.AK DAVA HAK DAVA.BAŞKANIM ELDELEK OBASI SENİNLE...REZİDANSLARDA LÜKS YAŞAYANLAR BUNU BİLMEZ

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ELBİSTAAN 2 hafta önce

Sayın Başkanım Açıklama güzel Lakin Elbistanda Engelliler için uygun bir ortam, bir hizmet gösterebilirmisiniz? Yok maalesef Tekerlekli sandalye ile Halk otobüsüne binebiliyor mu bir engelli araştırın denetleyin. Akülü tekerlekli sandalyesi ile evinden çıkıp çarşıya inebiliyor mu? Çarşıda gezebileceği kaldırım ve rampalar varmı? yok yok her yıl bu açıklamalar yapılır ama icraat yok yazık günahtır.

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Ali gümüş 2 hafta önce

Sagol baskanım bizleri düşğndün için benimde engelli 18 yaşında kızım var ziyatete beklerim selamlar

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adem 2 hafta önce

sayın gürbüz son zamanlarda gençlerimizde intihar vakaları sık görülmeye başladı.bu konuda bir şeyler yapsanız aileleri bilinçlendirseniz.gençlere ulasabilseniz.bir yönetici olarak sosyal sorumlulugunuzda var sizin hatırlatırım

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Serdar 2 hafta önce

Engelli vatandaşlar için ne bir engelli kaldırımı nede şarj istasyonu yokkk ELBİSTAN da kuru laf la engel aşılmaz syn Başkan bir an evvel yaktığınız koltuğun hakkını verin hizmet bekliyoruz

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muhammet karaoğlan 2 hafta önce

sayın başkanım bir engelli olarak yanımızda olduğunuzu söylüyorsunuz azerbaycan caddesi ve malatya caddesinde engelli araç park edecek yer yok engelsiz yaşam diyoruz parkomat istemiyoruz

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Aynur 2 hafta önce

Gözleri ama insanlarımız çok ne yazikki kaldırımda bile yürümekte zorlanıyorlar park eden araçlardan gecememekteker bizim insanlarımız ya kaldırımın önüne yada kaldırımın üstüne arabalarını park etmekteler buna en kısa zamanda çare bulunması lazım benim kayın validen ama onu yürütmekte zorlanıyorum gerçi arabalarını kaldırıma park edenler engelli diyip geciriyorum zorda olsa

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mehmet 1 hafta önce

araclarını kaldırıma park edenler heralde kaldırımlar park için yapildıgını sanan zavallılar...

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