Gürbüz, Elbistan’ın Milli Mücadeledeki önemine işaret etti

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, işgal altında olmasa da Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kurulan Elbistan’ın, Milli Mücadelenin güney cephesindeki merkez olduğunu söyledi.

Başkan Gürbüz, Elbistan’ın bu özelliği ile Maraş ve Antep bölgesinin kurtarılması için de ev sahipliği yaptığına dikkati çekti.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Milli Mücadelenin 100.yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Elbistan’ın o dönemdeki konumuna değindi.

Elbistan’ın, Milli Mücadelenin bölgedeki dayanağı olduğunu söyleyen Başkan Gürbüz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Kadim bir şehir olan Elbistan’ımız sadece Dulkadiroğlu beyliğine ev sahipliği yapması ile değil Sivas Kongresinde alınan karar ile işgal altında olmayan şehrimizde Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kurularak Milli Mücadelenin güney cephesindeki merkezi olarak Maraş ve Antep bölgesinin kurtarılması için de ev sahipliği yapmıştır. Milli Mücadelenin bölgedeki dayanağı olan şehrimizde toplanan silahlar Kuvayi Milliye’ye dağıtıldı. Elbistan halkı bir miting yaparak İzmir’in Yunanlar tarafından işgali ile Maraş olaylarını protesto etti. Yapılan zulme kayıtsız kalmayacaklarını eğer bunun önüne geçilmezse silahını kapının Maraş’a akın edeceğini belirterek birlikte kendi makus talihini tersine döndürmeye başlayarak, esaret altında var olunamayacağını ve kutsal vatan topraklarımızın ilelebet işgal edilemeyeceğini tüm dünyaya haykırmıştır.”

‘19 Mayıs 1919, sadece Türk millî kurtuluş hareketinin başlangıcı değil, yeni Türk devletinin de çağdaş değerlerle milletler ailesi içerisinde yerini almasının adıdır’ diyen Başkan Gürbüz, “19 Mayıs, gençlik; gençlik gelecek demektir. İstiklal mücadelemizin ilk adımının atıldığı günden bugüne bir asır geçti. Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti bugün de aynı azim ve kararlılıkla yoluna devam ediyor. ‪Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında önemli bir yerde olan Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinden birinin merkezi olmaktan gurur duyuyoruz” değerlendirmesinde bulundu.