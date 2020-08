Gürbüz: “Elbistan’da üreten ve kendine yeten belediyecilikle önemli bir adım attık”

Başkan Gürbüz, 1 milyon dolar bütçe ile kurulan tesisin, altyapı çalışmalarındaki kilit parke temininde Elbistan Belediyesi’nin elini güçlendireceğine vurgu yaparak, “Üreten belediyecilik anlayışı Elbistan’da kendini buldu” dedi.

Belediyecilikte değişimi yakalamanın önemine işaret eden Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, üretime başlayan kilit parke ve beton santrali ile yeni bir dönemin başladığını belirtti.

Tesisin aylık 30 bin metreküp beton ve 45 bin metreküp de kilit parke üretecek kapasitede olduğunun bilgisini veren Başkan Gürbüz, “Elbistan’a 1 milyon dolarlık bir yatırım kazandırdık. Beton üretim fabrikamız ayda 30 bin metreküp beton üretiyor. Bunun mali değeri ise 7 buçuk milyon TL değerinde. Kilit parke fabrikamız ise aylık 45 bin metreküp parke üretimi yapıyor. Yine bunun piyasa değeri ise 1 milyon TL. Üretim çalışmalarımız kendi taş ocağımızdan yaptığımız patlatma ile kırdığımız taşı komposörden işleyerek asfalt plentimizden asfalt ham maddesi almaktayız ve yollarımıza bu şekilde yapmaktayız. Ayrıca kırılan taş yine çimento ile birleşerek parke üretim tesisimizde parke, bordür ve yağmur oluğu gibi ürünlere dönüştürülmektedir. İnşaat bakım onarım işlerimizde ise beton santralimizde saatte 100 metreküpe kadar beton üretilmektedir” diye konuştu.

Başkan Gürbüz, şöyle devam etti:

“Sürdürülebilir, yenilikçi çözümlerle hayatı kolaylaştıran ve şehircilik alanında değer üreten belediyecilik anlayışını misyon edindik. Adımlarımızı da bu yönde atıyoruz. Kurduğumuz beton santrali ve kilit parke tesisi de belediyecilik hizmetlerine yeni bir boyut getirecek. Bu sadece bir tesis olmaktan ziyade, Elbistan Belediyesi’nin hizmet felsefesinin de değiştiğinin işaretidir. Kendi kaynaklarını doğru kullanarak, bütçemizdeki her kuruşun hesabını yapma zorunluluğumuz var. Bu tesislerle birlikte, bütçemizin önemli bir gider kaleminde ciddi tasarruf sağlamış olacağız. Maliyetleri, yüzde 50 oranında düşürerek, kaynaklarımızı daha etkin değerlendirmenin önünü açmış bulunuyoruz.

Belediyeler, artık hayatın her alanından sorumlu. Doğumdan ölüme kadar hayatın her noktasında yer alacak bir belediyecilik hizmeti sunmamız gerekiyor. Biz de halkımızın bu beklentisine en iyi şekilde cevap verme gayreti içerisindeyiz. Bu şiarla, Elbistan’ımızı yükseltecek, değiştirecek her alanda olacağız. Kurduğumuz tesisimiz, ilçemize ve hemşerilerimize hayırlı olsun.”