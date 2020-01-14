Gürbüz, “Elbistan OSB büyüme devam ediyor”

Göreve geldikleri günden itibaren yatırımın ve istihdamın artırılması için büyük bir çaba sarf ettiğini vurgulayan Başkan Gürbüz, Elbistan Organize Sanayi Bölgesi’nin adım adım büyüdüğünün altını çizdi.

Başkan Gürbüz, konuşmasının devamında, “31 Mart mahalli seçimler sonrası göreve gelir gelmez Elbistan’a yatırımcı çekmek için kolları sıvadık. İlk olarak Organize Sanayi Bölgesi’ndeki eksiklikleri tespit ederek yatırımcılar ile görüşmeye başladık. Elbistanlı olup da il dışında ticaret yapan ve Elbistan’a yatırım yapmak isteyen iş adamlarımız ile görüşerek Elbistan’a davet ettik. Yatırım sizden yer tahsisi bizden dedik. Her türlü alt yapının yapılacağı garantisini verdik. Yatırımla birlikte istihdamında artacağını biliyorduk. Bu gün il dışında çalışmaya giden birçok gencimiz maalesef Elbistan’da iş bulamıyor. Bu gençlerimizin bu şehirde aileleri ile birlikte yaşamaları en doğal hakkı olduğuna inanıyorum.

Bu amaçla başlattığımız çalışmalar bu gün meyvesini vermeye başladı. Yaklaşık 3 ay içerisinde 7 iş adamımız Elbistan’a fabrika kurmak için yer tahsisi talebinde bulundu ve hepsinin yer tahsisini gerçekleştirdik. Bu günde Sare Yemekçilik sahibi Hanifi Culfa Bey Elbistan’a yemek fabrikası kurmak için yer tahsisinde bulundu. Bizlerde bu konuda yardımcı olarak yer tahsisini gerçekleştirdik. Şehrimizi kalkındırmaya ve istihdamı arttırmaya yönelik çalışmalarımız devam edecektir” ifadelerine yer verdi.



