Gürbüz: “Deprem eylem planını hazırlıyoruz”

Elbistan’daki binaların röntgeninin çekileceğini anlatan Başkan Gürbüz, riskli binaların tespitinden kentsel dönüşüme, olası deprem sonrasında atılacak çalışmalara kadar birçok başlığın yer aldığı master eylem planı üzerinde yoğunlaştıklarını belirtti.

Elbistan’ın deprem açısından riskli bölgeler arasında yer aldığını kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Deprem riskini ortadan kaldırmamız mümkün değil ama asıl tehlikenin güvensiz yapılar olduğunun da bilinci ile hareket edeceğiz” dedi.

Elbistan’ın, olası bir depreme karşı en hazırlıklı merkezlerden biri haline gelmesini amaçladıklarını vurgulayan Başkan Gürbüz, “Son günlerde Elazığ ve Manisa’da, 1999’da da Marmara’da yaşanan depremler, şehirlerdeki deprem odaklı kentsel dönüşüm ve önlemler konusunda kaybedecek zamanımızın olmadığını bir kez daha göstermiştir. İlçemiz, deprem konusunda riskli bir kuşağın içerisinde. Bu da özellikle yapılaşmada depreme dayanıklılık noktasında sıfır tolerans göstermemizi elzem kılıyor. Bu amaçla bir süredir üzerinde çalıştığımız deprem eylem planını, daha da hızlandırmak istiyoruz. Master planımız, deprem odaklı kentsel dönüşüm çalışmaları, mevcut alt yapı ve ulaşım ağının depreme dayanıklı hale getirilmesi, deprem sonrası toplanma/barınma alanları ve bu konudaki eğitimler gibi 4 ana başlık altında değerlendirilerek hazırlanacak. Başta ilgili bakanlıklarımız ve kurumlarımızla ortak hareket ederek hızlı bir şekilde vatandaşlarımızla el birliği içerisinde bu süreci yönetmek istiyoruz. Elbistan’ımızı, olası bir depreme karşı en hazırlıklı merkezlerden biri haline dönüştürmeyi amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Olası depremle ilgili olarak hazırladıkları eylem planının deprem öncesi ve sonrasında atılacak adımlardan oluştuğunun bilgisini veren Başkan Gürbüz, şöyle devam etti:

“Hem deprem öncesini hem de sonrasını planlayan kompleks bir çalışmamız var. Öncelikli olarak, şehrimizi depreme hazırlamamız gerekiyor. Önemli olan deprem gerçeğine uyum sağlayabilmek. Bu yüzden de ilçemizdeki konut stokunun envanterini çıkarıp ne kadar riskli yapı varsa, o binaların tespitini yapacağız. Öncelikle kırılgan yapı stoku nedeniyle müdahale bekleyen mahallelerden başlayıp etap etap ilerleyeceğiz. Deprem yükü hesaplamaları sonucunda güçlendirme gerektiren binalarla ilgili de hızla gerekli önlemlerin alınmasını sağlayacağız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla ortak hareket ederek kentsel dönüşümün aciliyet gerektirdiği bölgelere müdahalede bulunacağız. Süreci, vatandaşlarımızla birlikte yöneteceğiz. Depremin ne zaman olacağının bilinmesi imkansız ama biz deprem yarın olacakmış gibi hazırlık çalışmalarına hızla başladık. Ülkemizin değişik yerlerinde yaşanan depremler ve sonrasında yaşanan acılarla Elbistanlı hemşerilerimizin karşı karşıya kalmaması adına vatandaşlarımızla birlikte bu süreci yönetmek durumundayız.

Bizim asıl amacımız, depreme dayanıklı ve günümüz yaşam koşullarına uygun hayat alanları oluşturmak ve şehrimizin tarihi kimliğini yansıtan ve planlı şehirleşmenin önünü açan projeleri Elbistan’a kazandırmaktır.”

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, son olarak Elazığ merkezli depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet yaralılara da acil şifalar diledi.