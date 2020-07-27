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Gürbüz, “Bozuk yol kalmayıncaya kadar asfaltlama devam edecek”

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, alt yapısı tamamlanan bölgelerde başlayan asfaltlama çalışmalarının başladığını belirterek, “bozuk yol kalmayıncaya kadar asfaltlama devam edecek” dedi.

Gürbüz, “Bozuk yol kalmayıncaya kadar asfaltlama devam edecek”
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Yaz ayları ile birlikte asfalt çalışmasına hız veren Elbistan Belediyesi, doğalgaz ve alt yapısı tamamlanan caddeleri sıcak karışım asfalt ile kaplıyor.

Gece gündüz devam eden asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Gürbüz, Gariplik ve Kışla Caddesini bayram öncesi tamamlamak için yoğun bir çalışma yapıldığını ifade etti.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz yaptığı değerlendirmede, “bayramda vatandaşlarımıza daha güzel bir Elbistan’ı hazırlamaya çalışıyoruz” dedi.

Başkan Gürbüz konuşmasının devamında; “İlçemizdeki ulaşım yollarında, ulaşım sorununu tamamen ortadan kaldırmak için başlattığımız asfaltla çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Her zaman dediğimiz gibi alt yapısı tamamlanmayan hiçbir bölgeye asfaltlama yapmayacağız. Eğer bunu yaparsak bu memlekete hainlik etmiş oluruz. Vatandaşlarımızın da bu konuda anlayışına sığınıyoruz. Alt yapı çalışması devam eden mahallelerimizde ise yine vatandaşlarımızı mağdur etmemek için yama çalışması yapıyoruz. Şu an alt yapısı tamamlanan Gariplik Caddemizde sıcak karışım asfaltlama çalışmasını başlattık. Devamında ise Kışla Caddemize devam edeceğiz.  Ben buradan özellikle 7/24 özveri ile çalışan personelimize çok teşekkür ediyorum. Kaldırımlar ve bordür yenileme işlemlerimiz ile bayramda vatandaşlarımıza daha güzel bir Elbistan’ı hazırlamaya çalışıyoruz. Elbistan Belediyesi olarak bundan sonraki süreçte, hem kent merkezimizde hem kırsal mahallelerimizde daha yoğun bir asfaltlama yapmayı planlıyoruz. İlçemiz genelinde devam eden gerek asfalt çalışması gerekse yama çalışmalarını bayram öncesi tamamlayacağız” dedi.







Yerel Manşetler
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Gürbüz“Bozuk Yol Kalmayıncaya Kadar Asfaltlama Devam Edecek”
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hakan 1 hafta önce

tapu binasının önünde hem yol çok bozuk hemde yolda teknik hata var kavşaktan yukarı doğtu çıkışta şerit ihlali oluyor yolun yeniden yapılandırılması lazım gariplik mezarlığının önünden geçen yolda çok kötü karayolları bir an önce hızlanmalı

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A.Ö 1 hafta önce

Yapilan yerler de bozuk yapılıyor. Düzgün yapın şunu. Gariplik mezarlığının oraya asfalt yeni asfalt yapılmış,bozuk. Verilen emeğe,masrafa yazık. Üç sene sürerse yüzüme tükürün.Asıl israf bu.

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Büyük baba 1 hafta önce

İnşAllah sözün de durursun bu güne kadar bir hizmet göremedik ümitsizim fakat yapacak bişeyde yok bol keseden atma var.

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Dogan köylü 1 hafta önce

Bizim köyede gel seçimde degil işinen gel

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Mehmet 1 hafta önce

Belediyenin yaptığı asfalt devlete millete zarar. Iki senede bir yol yapılır mi.Hatayda fransızların köye yaptığı yol daha bozulmamış.Bizden adam olmaz

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Vatandaş 1 hafta önce

9001 sokaktan heberiniz yok galiba elbistana bağlı bilginiz olsun genel kültür belki lazım olur

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Serkan 1 hafta önce

Başkan bey alyans düğün salonu civarını yaptır sana zahmet günlük toz yutuyoruz

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Hasan 1 hafta önce

Sayın başkan birde urnunuzun dibinde olan gavur bağları yoluna baksanız memnun oluruz saygılar

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