Gürbüz, “Bozuk yol kalmayıncaya kadar asfaltlama devam edecek”

Yaz ayları ile birlikte asfalt çalışmasına hız veren Elbistan Belediyesi, doğalgaz ve alt yapısı tamamlanan caddeleri sıcak karışım asfalt ile kaplıyor.

Gece gündüz devam eden asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Gürbüz, Gariplik ve Kışla Caddesini bayram öncesi tamamlamak için yoğun bir çalışma yapıldığını ifade etti.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz yaptığı değerlendirmede, “bayramda vatandaşlarımıza daha güzel bir Elbistan’ı hazırlamaya çalışıyoruz” dedi.

Başkan Gürbüz konuşmasının devamında; “İlçemizdeki ulaşım yollarında, ulaşım sorununu tamamen ortadan kaldırmak için başlattığımız asfaltla çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Her zaman dediğimiz gibi alt yapısı tamamlanmayan hiçbir bölgeye asfaltlama yapmayacağız. Eğer bunu yaparsak bu memlekete hainlik etmiş oluruz. Vatandaşlarımızın da bu konuda anlayışına sığınıyoruz. Alt yapı çalışması devam eden mahallelerimizde ise yine vatandaşlarımızı mağdur etmemek için yama çalışması yapıyoruz. Şu an alt yapısı tamamlanan Gariplik Caddemizde sıcak karışım asfaltlama çalışmasını başlattık. Devamında ise Kışla Caddemize devam edeceğiz. Ben buradan özellikle 7/24 özveri ile çalışan personelimize çok teşekkür ediyorum. Kaldırımlar ve bordür yenileme işlemlerimiz ile bayramda vatandaşlarımıza daha güzel bir Elbistan’ı hazırlamaya çalışıyoruz. Elbistan Belediyesi olarak bundan sonraki süreçte, hem kent merkezimizde hem kırsal mahallelerimizde daha yoğun bir asfaltlama yapmayı planlıyoruz. İlçemiz genelinde devam eden gerek asfalt çalışması gerekse yama çalışmalarını bayram öncesi tamamlayacağız” dedi.













