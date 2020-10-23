Gürbüz; “Besi OSB, bölgemize hayırlı olsun”

Elbistan’a bağlı Doğan Mahallesi’nde 2 bin 800 dönümlük alanda kurulacak 60 bin büyükbaş hayvan kapasiteli Elbistan TDİOSB’nin, tam kapasiteye ulaştığında ilçe ekonomisine 500 milyon TL katma değer sağlayacağının altına çizen Başkan Gürbüz, istihdama da büyük katkı sunacağını söyledi.

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Tarıma Dayalı Besi Organize Sanayi Bölgesi’nin Elbistan’a getirilmesinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın büyük emeklerinin olduğunu ifade etti. Başkan Gürbüz, “Elbistan için büyük öneme sahip Elbistan Tarıma Dayalı Besi Organize Sanayi Bölgesi’nin onayını aldık. Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli, onay imzasını attı. Bu süreci yakından takip ederek destek veren AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mahir Ünal’a, bölge milletvekillerimize, büyükşehir belediye başkanımıza teşekkür ederim. Kısa bir süre sonra talep toplamaya başlayacağız. 60 bin başlık TDİOSB’nin, bugünkü rakamlarla hesaplandığında ilçemize 500 milyon TL’lik bir katma değer sunacağını düşünüyoruz. İlçemize ve bölgemize hayırlı olsun”

Elbistan’a kurulacak olan TDİOSB’nin detayları hakkında bilgi veren Başkan Gürbüz, 300 adet işletmenin faaliyet göstereceğini söyledi, “TDİOSB’de 20 adet 50 başlık, 70 adet 100 başlık, 70 adet 150 başlık, 88 adet 250 başlık ve 39 adet de 500 başlık olmak üzere yaklaşık 300 işletme yer alacak. 500 başlık et kombina tesisi, biyogaz üretim tesisi, yem üretim fabrikası, deri ve sakatat ön işleme tesisi, et kombinasında oluşan boynuz, tırnak, paça ve kemiklerin bertarafı için rendering tesisi, idari binalar, sosyal ihtiyaçların karşılanması için cami, kafeterya, yemekhane, dinlenme salonu, dezenfeksiyon ünitesi, hayvan muayene ve sevk kontrol merkezi yer alacak. Elbistan TDİOSB'nin işletmelerinde, yem fabrikası, biyogaz tesisi, atıksu arıtma tesisi, idari ve sosyal birimlerde, güvenlik gibi birimlerde yaklaşık 5 bin kişi istidam edilecek. 14 MW gücündeki biyogaz tesisinin yanı sıra işletmelerin çatısı da güneşten elektrik üretimine uygun olarak yapılacak” ifadelerini kullandı.