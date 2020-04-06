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Gürbüz; “Berat Kandili’nin kurtuluşumuza vesile olmasını dilerim”

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Berat Kandili dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Başkan Gürbüz mesajında, “Temize çıkma anlamına da gelen Berat Kandili’nin tüm dünyadaki salgından kurtuluşumuza vesile olmasını diliyorum” dedi.

Gürbüz; “Berat Kandili’nin kurtuluşumuza vesile olmasını dilerim”
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İnsanlığın gönül dünyasına ışık tutan Berat Kandili’nin de diğer kandil geceleri gibi toplumumuz için vazgeçilmez bir öneme sahip olduğunu belirten Başkan Gürbüz, bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini diledi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Yüce Allah’ın rahmet, lütuf ve mağfiretiyle tecelli ederek, kullarına bağışlanma kapılarını ardına kadar araladığı; müminlerin dualarına icabet ettiği, günahlarını affettiği, yapılan ibadetleri normal zamanlardan kat kat fazla mükâfatlandırdığı bir gece olan Berat Kandiline sağlık ve sıhhatle erişmenin mutluğunu yaşıyoruz. Tefekkür ve şükür vesilesi olan kandiller, hepimiz için ruhani bir arınma, aydınlanma ve hayat muhasebesi imkânı sağlayan gecelerdir. İnsanlığın anlam ve gönül dünyasına ışık tutan Berat Kandili de tıpkı diğer kandil geceleri gibi toplumumuz için vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamına gelen bu mübarek gecenin, tüm dünyayı etkisi altına alan salgın hastalıklardan kurtulmamıza vesile olmasını diliyorum.

 

Küskünlükler Unutulsun

 

Yüce Allah'ın affına sığınmak, bağışlanma dilenmek için biz Müslümanlara fırsat sunan Berat Kandili, aynı zamanda, insanlar arasındaki dargınlıkları, küskünlükleri gidermek, yıktığımız gönülleri, kırdığımız kalpleri onarmak için de bir fırsattır. Bu özel gece dolayısıyla, tüm vatandaşlarımız vicdani bir muhasebe yapmasını, dargınlıkları ve küskünlükleri unutmasını, barışın, dostluğun ve kardeşliğimizin pekiştirilmesi için çaba harcamasını temenni ediyorum.

Bu vesile ile tüm İslam Âleminin, milletimizin ve Elbistanlı hemşerilerimin Berat Kandili'ni tebrik ediyor, bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini Rabbimden diliyorum” ifadelerine yer verdi.

 


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Gürbüz; “Berat Kandili’nin Kurtuluşumuza Vesile Olmasını Dilerim”
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